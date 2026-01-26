Дворцов связал возвращение Аглаи Тарасовой в кино с влиятельными покровителями
Актриса Аглая Тарасова впервые появилась на публике после судебного разбирательства, связанного с провозом вейпа с гашишным маслом. Несмотря на резонанс вокруг инцидента, артистка продолжает активно работать в кино. В 2026 году ожидается выход как минимум двух проектов с её участием.
Продюсер Сергей Дворцов в комментарии изданию «Абзац» заявил, что произошедший скандал, по его мнению, не повлиял на профессиональные перспективы актрисы. По его словам, Тарасову продолжают приглашать на главные роли, а её гонорары остаются на высоком уровне. Он также выразил надежду, что актриса сделает выводы из произошедшего.
Ближайшая премьера с участием Аглаи Тарасовой запланирована на 19 февраля. В триллере «Кто-то должен умереть» она исполнила роль любовницы главного героя. Её партнёром по съёмочной площадке стал актёр Павел Деревянко.
Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. Отсутствие профильного актёрского образования не помешало ей построить успешную карьеру в кино. Ее дебютной работой стала роль в короткометражном фильме «Конфетки», снятом режиссёром Юрием Колокольниковым.
