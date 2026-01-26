Дворцов связал возвращение Аглаи Тарасовой в кино с влиятельными покровителями

26 января 2026, 17:35

Аглая Тарасова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Актриса Аглая Тарасова впервые появилась на публике после судебного разбирательства, связанного с провозом вейпа с гашишным маслом. Несмотря на резонанс вокруг инцидента, артистка продолжает активно работать в кино. В 2026 году ожидается выход как минимум двух проектов с её участием.