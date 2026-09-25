Певица Саша Савельева вышла в свет без обручального кольца

25 сентября 2026, 01:51

Саша Савельева (Фото: Instagram* / @sasha_savelieva)

На юбилейной презентации нового сезона СТС, приуроченной к 30‑летию телеканала, публика обратила внимание на то, что певица Саша Савельева появилась без обручального кольца. Отрывок с мероприятия появился в распоряжении Super.