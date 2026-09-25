Певица Саша Савельева вышла в свет без обручального кольца
На юбилейной презентации нового сезона СТС, приуроченной к 30‑летию телеканала, публика обратила внимание на то, что певица Саша Савельева появилась без обручального кольца. Отрывок с мероприятия появился в распоряжении Super.
Это событие совпало с активно обсуждаемыми в СМИ слухами о проблемах в её браке. Супруг артистки Кирилл Сафонов сейчас живёт в Израиле.
Для выхода Савельева подобрала сдержанный, но эффектный образ. Певица облачилась в свободные светло‑серые брюки‑палаццо в сочетании с открытым топом‑корсетом, который изящно акцентировал внимание на её стройной фигуре.
В ходе мероприятия артистка не стала скрывать, что в отношениях с мужем сейчас непростой период, однако решительно отвергла предположения о наличии абьюза в семье. По словам певицы, публикации на эту тему — не что иное, как «полнейшая чушь». При этом раскрывать детали личной жизни певица не спешит. Ранее она заявляла, что расскажет о своих трудностях лишь тогда, когда для этого наступит подходящий момент.
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