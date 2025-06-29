«Дядя Леня, помоги»: Леонид Агутин провёл гендер-пати на своём концерте
Леонид Агутин провёл гендер-пати на концерте
Леонид Агутин провёл гендер-пати во время своего концерта. Об этом сообщает Telegram-канал Super.
Певец давал сольный концерт на Газпром Арене в Петербурге. Прямо во время выступления одна из его поклонниц подняла плакат с надписью: «Дядя Леня, помоги узнать пол ребенка».
Агутин задал вопрос: «Вы хотите, чтобы это сделал я?», на что получил одобрительные возгласы аудитории. После этого ему передали заветный конверт с запиской, на которой указан пол будущего малыша. Артист признался, что переживает не меньше родителей.
«Я аж сам волнуюсь. Я так и знал, у вас будет девочка», – заявил Агутин со сцены.После этого певец исполнил свой главный хит «На сиреневой луне».
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