«Дядя Леня, помоги»: Леонид Агутин провёл гендер-пати на своём концерте

29 июня 2025, 12:21

Леонид Агутин провёл гендер-пати на концерте

Леонид Агутин (фото: Instagram* @agutinleonid)

Леонид Агутин провёл гендер-пати во время своего концерта. Об этом сообщает Telegram-канал Super.





Певец давал сольный концерт на Газпром Арене в Петербурге. Прямо во время выступления одна из его поклонниц подняла плакат с надписью: «Дядя Леня, помоги узнать пол ребенка».



Агутин задал вопрос: «Вы хотите, чтобы это сделал я?», на что получил одобрительные возгласы аудитории. После этого ему передали заветный конверт с запиской, на которой указан пол будущего малыша. Артист признался, что переживает не меньше родителей.





«Я аж сам волнуюсь. Я так и знал, у вас будет девочка», – заявил Агутин со сцены.

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