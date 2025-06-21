«Если у тебя есть жена, то есть только мы»: Павел Воля раскрыл Леониду Агутину правила ведения семейного бюджета
Леонид Агутин и Павел Воля обсудили правила ведения семейного бюджета
Певец Леонид Агутин и Анжелика Варум поженились в июле 2000 года: к тому моменту уже родилась дочь Елизавета-Мария. Свадьбу пара сыграла в Венеции.
Исполнитель хита «На сиреневой луне» часто в своих интервью говорит о возлюбленной. В этот раз на «Шоу Воли» у Агутина поинтересовались, дает ли он Варум деньги. Оказалось, что артист делится с женой зарплатой, а она — нет.
«Если она мне еще будет давать, то мы будем туда-сюда их передавать просто. Никакого смысла нет», — отметил Леонид.
Тогда юморист Павел Воля рассказал певцу о «золотом правиле» ведения семейного бюджета.
«Нет никакого «я». Если у тебя есть жена, то есть только «мы» и только общее. Если ты мужчина — у тебя есть только твоя работа, на которой ты получаешь «нашу» зарплату», — поделился комик.
Ранее Леонид Агутин снял клип про развод с Анжеликой Варум.
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