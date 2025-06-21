«Если у тебя есть жена, то есть только мы»: Павел Воля раскрыл Леониду Агутину правила ведения семейного бюджета

21 июня 2025, 21:27

Леонид Агутин и Павел Воля обсудили правила ведения семейного бюджета

Леонид Агутин (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)

Певец Леонид Агутин и Анжелика Варум поженились в июле 2000 года: к тому моменту уже родилась дочь Елизавета-Мария. Свадьбу пара сыграла в Венеции.





Исполнитель хита «На сиреневой луне» часто в своих интервью говорит о возлюбленной. В этот раз на «Шоу Воли» у Агутина поинтересовались, дает ли он Варум деньги. Оказалось, что артист делится с женой зарплатой, а она — нет.





«Если она мне еще будет давать, то мы будем туда-сюда их передавать просто. Никакого смысла нет», — отметил Леонид.

«Нет никакого «я». Если у тебя есть жена, то есть только «мы» и только общее. Если ты мужчина — у тебя есть только твоя работа, на которой ты получаешь «нашу» зарплату», — поделился комик.