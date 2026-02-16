«Дядюшка Ау покоряет мир»: Максим Матвеев стал крашем иностранцев в TikTok

16 февраля 2026, 22:03

Актёр Максим Матвеев стал популярен у иностранных пользователей TikTok

Максим Матвеев (Фото: Telegram @matveev_wlove)

Российский актёр театра и кино Максим Матвеев неожиданно для себя стал звездой зарубежного сегмента TikTok. В личном блоге Матвеев прокомментировал волну интереса к своей персоне.





Пользователи из других стран делают нарезки с участием актёра и в комментариях называют его «новым сокровищем ленты», хотя не понимают русского языка.



Сам Максим отнёсся к внезапной славе с иронией. Он опубликовал пост, в котором обыграл неожиданный статус звезды соцсети.

«Из цикла «Тиктокерский краш», «Дядюшка Ау — звезда ТикТока», или «Будь ты хоть в ТикТоке краш — ноги в зубы и е…», — написал он.