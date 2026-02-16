«Пятёрка — про движение»: Ксения Бородина высказалась о разнице в возрасте с мужем
Телеведущая Ксения Бородина в своём Telegram-канале высказалась о разнице в возрасте с супругом Николаем Сердюковым.
Звезда рассказала, что они с мужем старше друг друга на пять лет, и объяснила, почему считает такие отношения удачными.
«Мне кажется, это очень гармоничная разница. Пятёрка — про движение, гибкость, развитие. Есть разный опыт, но нет «поколенческого» разрыва. Баланс зрелости и свежего взгляда», — написала Бородина.Накануне телеведущая обратилась к подписчикам, которые постоянно задают ей вопросы о беременности и комментируют её фигуру. Ксения раздражённо ответила фанатам и дала понять, что устала от таких расспросов. В свою очередь, журналист Отар Кушанашвили заявил, что Бородина несчастна в браке.