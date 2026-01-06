«Дёшево»: блогера Ирину Пинчук захейтили за смену имиджа
Фанаты не оценили новый цвет волос Ирины Пинчук после развода с Араем Чобаняном
Впрочем, обошлось без радикальных мер: вместо классического «разводного» каре блогер ограничилась сменой цвета волос, отказавшись от привычного тёмного оттенка в пользу более яркого и красного.
Однако эксперимент пришёлся по душе далеко не всем. В комментариях под публикациями Ирины развернулась бурная дискуссия: многие подписчики заявили, что в образе жгучей брюнетки она выглядела эффектнее, а новый оттенок, по их мнению, «удешевляет» внешность и делает её менее выразительной. Некоторые даже отметили, что в красном цвете Пинчук будто «потерялась».
Сама Ирина вступать в споры с хейтерами не стала и никак не прокомментировала критику, предпочтя сохранить молчание и сосредоточиться на себе и переменах в жизни.
