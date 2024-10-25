Дюжев раскрыл, под санкциями каких стран он находится

Дмитрий Дюжев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Российский актёр Дмитрий Дюжев признался, что на него уже наложены санкции правительствами Канады и Латвии.
Он добавил, что санкционных мер от США из-за роли действующего президента Штатов Джо Байдена не боится.
Ранее сообщалось, что администрация города Тверь не согласовала группе «Звери» проведение концерта, который должен был состояться 13 ноября в спортивном комплексе «Юбилейный».
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«Задавались вопросом, что же это за люди, что решились снимать сериал про американскую власть. И кто же этот смельчак из России, который будет играть Байдена. У меня уже есть санкции от Канады и Латвии, если будут еще и от США до кучи, ну и что? Я не боюсь», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Дюжев.
Ранее сообщалось, что администрация города Тверь не согласовала группе «Звери» проведение концерта, который должен был состояться 13 ноября в спортивном комплексе «Юбилейный».
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Мелисса Тимофеева