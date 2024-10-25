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«Бездарный идиот»: за что Дробыш оскорбил Шаляпина, подробности скандала

25 октября 2024, 11:09
Прохор Шаляпин (Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

Прохор Шаляпин (Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

У певца Прохора Шаляпина были все возможности стать успешным артистом, однако он выбрал путь к популярности через скандалы, интриги и недобрые слухи. Об этом заявил Виктор Дробыш, назвав исполнителя «бездарным идиотом». Подробнее о причинах скандального высказывания продюсера расскажет «Радио 1».

Продюсер Виктор Дробыш отнёс Прохора Шаляпина к «бездарным идиотам»



В эфире шоу «Макарена» для «VK Видео» Виктор Дробыш рассказал, что впервые встретил Шаляпина во время его участия в музыкальном проекте «Фабрика звезд-2». В тот момент он заметил у певца хорошие задатки, которые впоследствии были испорчены его отношениями с женщинами, значительно старше него, а также мнимой дружбой с балериной Анастасией Волочковой и другими скандальными эпизодами из его жизни.



«Есть много бестолковых, бездарных идиотов, которые на рынке существуют. По факту, что он поет и кто он, многие даже не знают. Ну вот яркий пример — Прохор Шаляпин. Он же все-таки музыкант», — сказал Дробыш.

Виктор Дробыш (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Он также добавил, что Шаляпин мог бы стать вторым Николаем Басковым, но растратил все задатки.

«Это же я мумию откопал. Он мог быть певцом а-ля Николай Басков. Но пошел по другому пути. Присутствие в шоу-бизнесе есть, он появляется в каких-то передачах, разные каналы его приглашают — то есть имя знают, но к музыке это не имеет никакого отношения», — подытожил продюсер.

«У меня не было любви»: Прохор Шаляпин впервые ответил на обвинения в смерти жены-миллионерши Дэвис
«У меня не было любви»: Прохор Шаляпин впервые ответил на обвинения в смерти жены-миллионерши Дэвис

Между тем, за Прохором Шаляпиным действительно закрепилась слава – сердцееда, предпочитающего избранниц с жизненным опытом.

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#шоу-бизнес
#статьи
В Твери отменили концерт группы «Звери» из-за «неоднозначной позиции артиста»
24 октября 2024, 18:58

Роман Билык (Рома Зверь) (Фото РИА Новости/Алексей Майшев)

Администрация города Тверь не согласовала группе «Звери» проведение концерта, который должен был состояться 13 ноября в спортивном комплексе «Юбилейный». Причиной была названа «неоднозначной позиции артиста»
Об этом сообщили музыканты на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Представители коллектива сообщили, что они никак не смогли повлиять на решение тверских властей, которые отказали им в праве выступить перед жителями города. «Звери» пообещали вернуть зрителям все деньги за билеты, а также прислать жителям Твери промокод для покупки билета со скидкой на их концерты в окрестных городах.

Стоит отметить, что в августе 2023 года фронтмен и вокалист группы Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) и гитарист Герман Осипов выступали перед бойцами в ДНР. Они пели свои песни военнослужащим оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».

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Рэпер Гуф надеется отсидеться в больнице вместо тюрьмы
Российский рэпер Гуф находится в больнице в подмосковной Апрелевке
24 октября 2024, 14:49

Алексей «Гуф» Долматов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Российский рэп-исполнитель и основатель бренда одежды Гуф по-прежнему находится в больнице в подмосковной Апрелевке. Алексей Долматов (так на самом деле зовут певца) неплохо себя чувствует и передаёт привет «пацанам», приславшим ему в подарок спартаковскую футболку.
На кадрах видео, которое опубликовал телеграм-канал SHOT, 45-летний артист также шлёт дарителям воздушные поцелуи обеими руками, из которых одна — в гипсе. Накануне рэперу выдали обязательство о явке в отдел полиции, он должен явиться туда сегодня. Судя по бодрому виду и репликам, Гуф вполне в состоянии это сделать, однако тут есть один нюанс.

Если певец явится в участок, его с большой вероятностью «закроют» на 15 суток, так как на него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Если этому сопутствовала драка, как в данном случае, то наказанием обычно является административный арест именно на такой срок. Кроме того, Долматова непременно допросят по уголовному делу о грабеже с применением насилия. Напомним, рэпер дал полицейскому по уху и отобрал у него телефон, так как тот снимал певца.

Возможно, Лёха решил, что ему лучше полежать пока в больнице, чем посидеть в камере предварительного заключения.

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«У нас пара»: с кем SHAMAN завел роман после развода с женой и кого «кормил с рук» во время брака
24 октября 2024, 13:25

Ярослав Дронов (Фото: Екатерина Чеснокова)

Российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) согласился участвовать в новом проекте композитора и продюсера Игоря Матвиенко — этно-опере «Князь Владимир». Автор идеи рассказал журналистам о том, почему предложил роль именно Ярославу и поделился некоторыми подробностями личной жизни исполнителя. Свободно ли сердце SHAMANа после развода расскажет «Радио 1».

Игорь Матвиенко пригласил SHAMANа на роль князя

Несколько лет назад продюсер и композитор Игорь Матвиенко поразил своих поклонников оригинальной задумкой: объявил о создании этно-оперы под названием «Князь Владимир». Главную роль в постановке исполняет SHAMAN. Игорь Матвиенко отметил, что пригласил Ярослава на эту роль еще до того, как артист стал широко известен.

«Когда я увидел этого молодого человека, он был ещё очень молод. Это сейчас он уже заматерел, женился, развелся», — шутит продюсер, вспоминая недавний развод SHAMANа.

Игорь Матвиенко отметил, что его прежде всего поразил голос Ярослава, поэтому он первым подошел к певцу, познакомился с ним и рассказал о своей этно-опере.

«У Ярослава сейчас вообще нет ни на что времени. У него нет никакой личной жизни, только работа. Он вообще не отдыхает», — делится своими наблюдениями Игорь Матвиенко.
Асият Сайгидова (Фото: соцсети А. Сайгидовой)

SHAMAN рассказал об отношениях с Соей


В опере также принимает участие певица Соя, которая исполняет роль жены князя (Дронова) Рогнеды. Напомним, слухи о романе между артистами начали появляться еще во время конкурса «Новая волна» в Сочи, когда их заметили в нежных объятиях на красной дорожке.

«Если в театре закончились романы, нужно распускать труппу. Мы играем мужа и жену, вживаемся в роль. Надеюсь, получается. Надеюсь, Рогнеда довольна», — уклоничво высказался об отношениях с Соей SHAMAN.

Кроме того, за несколько месяцев до развода Дронова и Сою увидели их в одном из самых дорогих ресторанов Москвы, где певец кормил Асият с рук. Заслуженный артист утверждает, что они всего лишь партнеры по этно-опере, в которой играют влюбленных.
«У нас пара, у нас как бы семья, поэтому репетиции идут плотно. Я не одинок. Со мной народ, со мной страна, Россия», — заключил артист.

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#shaman
#шоу-бизнес
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«Молимся на копию»: старинные картины из замка Пугачёвой оказались подделкой
Добровинский: большинство картин Пугачёвой оказались подделкой
24 октября 2024, 13:09

Фото: iStock/Nikolaev

Картины, которые уехавшая из России певица Алла Пугачёва всеми силами пыталась вывезти из замка в подмосковной деревне Грязь, являются подделками. Об этом заявил адвокат и коллекционер с большим стажем Александр Добровинский в беседе с SHOT.
Он отметил, что висевшие в доме старинные полотна являются лишь копиями, а оригиналы хранятся в других местах.

Так, например, в замке Примадонны представлена картина «Вид на город у реки с ветряной мельницей» художника Яна ван Гойена. Оригинал этой картины был продан на аукционе Sotheby's, и теперь находится в личной коллекции американского бизнесмена. Оригинал был продан за почти 500 тысяч долларов. Хорошую копию при этом можно приобрести за 10-15 тысяч рублей.

Добровинский подчеркнул, что на таможне никто не знает, оригинал или копию пытаются вывезти люди, поэтому Пугачёву направят в Минкульт за получением разрешения на вывоз. Так, певица и её муж Максим Галкин* должны будут принести дешёвые копии в ведомство, чтобы получить разрешение на их вывоз из страны.

«Сидим дома и молимся на копию за 10-15 тысяч рублей, бьём челом и возносим хвалу Малым Голландцам, сделанным в Китае», – сыронизировал адвокат.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#подмосковье
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На рэпера Гуфа завели уголовное дело после конфликта в Апрелевке
Рэпер Гуф будет осужден за избиение полицейского в Апрелевке
24 октября 2024, 12:43

Фото: Риа Новости/ Владимир Трефилов

На рэпера Гуфа завели уголовное дело после того, как он избил сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Апрелевке.
23 октября музыкант Гуф (Алексей Долматов) отдыхал в банном комплексе с друзьями и приглашенными девочками. Администратору комплекса показалось, что музыкант домогался одной из них и она позвонила своему брату-полицейскому, сообщает LIFE.

На улице мужчины сначала выясняли отношения словесно, затем в ход пошло рукоприкладство. Рэпер Гуф нанёс полицейскому удар рукой по голове, а потом замахнулся на него ногой.

Пострадавшим оказался 27-летний сотрудник патрульной-постовой службы. После драки у него диагностировали сотрясение, ушиб уха и закрытую черепно-мозговую травму. Гуф также забрал у сотрудника телефон.

«После конфликта в Подмосковье на Долматова составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»», — сообщили в правоохранительных органах.

Также сотрудники полиции начали проверку по двум уголовным статьям в отношении Гуфа.

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Лерчек под арестом, изменивший жене Natan и влюбленная Бородина: как прошла премия Жара Media Awards
24 октября 2024, 11:47

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

23 октября в Подмосковье прошла церемония вручения премий «ЖАРА MEDIA». Мероприятие посетили блогеры, артисты и продюсеры: Оксана Самойлова и Джиган, Яна Рудковская, Адександр Стоун, Люся Чеботина, Алена Водонаева, Анастасия Созоник, Анна Покров и многие другие. Кого из номинантов убрали из программы, как Оксана Самойлова предложила повышать рождаемость и кто заплатил Инстасамке полмиллиона рублей – в материале «Радио 1».

Премия Жара Media Awards 2024


Популярным блогерам и артистам были вручены статуэтки за лучшие клипы, музыкальные альбомы, песни и другие достижения. В двух номинациях на победу претендовала блогер Лерчек, которая сейчас находится под домашним арестом из-за нового уголовного дела. Из программы блогер была исключена, однако еще несколько дней назад на официальном сайте за нее можно было проголосовать.

Среди номинантов также были Ольга Бузова, Инстасамка, Филипп Киркоров, Леон Кемстач, Natan, Лолита и другие звезды.


Ковровая дорожка премии Жара Media Awards 2024


Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото: Радио 1)

Филипп Киркоров на дорожке не появился, но был заявлен в номинации «Коллаб года» за совместную песню с Олегом Майами «Стирай». Ксения Бородина, которая в этом году стала одной из ведущих премии, на дорожку вышла с дочками и возлюбленным Николаем Сердюковым. Кроме того, Бородина и Сердюков были представлены в номинации «Пара года».

Mona и Эльдар Джарахов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)


Конкуренцию им составили Эльдар Джарахов и Мона, которые позировали на дорожке в парных образах. Среди приглашенных на мероприятие были Алена Водонаева, Анастасия Созоник, Джиган, Оксана Самойлова, Стас Ярушин, Люся Чеботина, Яна Рудковская и множество других звезд.


Откровения артистов


В ходе общения с журналистами знаменитости обсудили свои планы на будущее и высказали мнения о новых инициативах российских властей. Жена Джигана и мама четверых детей Оксана Самойлова отметила, что для повышения рождаемости в стране необходима «подушка безопасности» для российских женщин. По ее мнению, это могло бы привести к тому, что в каждой семье будет по пять детей.

Оксана Самойлова (Радио 1)

«Элементарно повысить рождаемость, если бы была возможность достойно содержать детей. То есть не так, что в каких-то обносках, и ты сам, что нашел, то и дал», — заявила блогер.
Продюсер Яна Рудковская рассказала о своей мечте. Она сообщила, что хотела бы купить квартиру в историческом здании в Санкт-Петербурге, так как считает этот город своим местом силы.

Яна Рудковская (Фото: Радио 1)


Актер и музыкант Станислав Ярушин высказал свое мнение по поводу повышения МРОТ с 2025 года. Он отметил, что у каждого человека свои финансовые запросы и подчеркнул, что всегда умел жить в пределах своих средств. Ярушин посоветовал инвестировать, независимо от уровня МРОТ, и настаивал на важности регулярных сбережений. Он также рассказал журналистам о том, чем закончились его судебные разборки с Инстасамкой. Артист сообщил, что выплатил коллеге по сцене 550 тыс. рублей по причине нарушения авторских прав.

Станислав Ярушин (Фото: Радио 1)


«Нам многие ребята, я благодарен очень многим артистам, на которых мы делали каверы, говорят: «Спасибо огромное, что вы популяризируете наши песни, нам очень приятно». И есть такой прецедент. И много таких примеров, что после того, как песни прозвучали в МузЛофте, даже уже забытые, их стали больше слушать», — сказал Ярушин.

Напомним, в июне Инстасамка выиграла суд у Ярушина по делу о нарушении авторского права. Причиной иска, который подал директор Инстасамки Максим Столяров, стал кавер на песню певицы «За деньги — да», который исполнила Mia Boyka на шоу Ярушина MUZLOFT.


Награждение номинантов Жара Media 2024


Победу в номинации «Инфлюенсер года» одержала Оксана Самойлова. Epic мужчиной года стал Niletto. В числе претендентов на это звание были Джиган, Toni, Миша Марвин, Леша Свик и Natan, который недавно оказался в центре скандала. Напомним, женатого артиста застали за поцелуями с Лерчек во время съемок шоу «Звезды в джунглях».

Несмотря на неприятный инцидент на съемках шоу, Natan остался в программе премии, хотя ведущие не упустили шанса пошутить, что он мог бы выиграть в номинации Epic Fail.

Люся Чеботина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Среди других лауреатов статуэтки получили Люся Чеботина за клип «За бывшего», Мот за альбом «Август навсегда», а Егор Крид — за совместный трек с Jony «Дым». Anna Asti была признана хитмейкером года, хотя на церемонии не присутствовала, но записала видеообращение для гостей. Эмин Агаларов вручил Яне Рудковской специальную награду «Легенда медиаиндустрии». Инстасамка и Moneyken были названы медиасемьей года, а кавером года стали «Океаны» в исполнении Xolidayboy.

Частью шоу стала музыкальная программа — на сцене в этот вечер пели Soda Luv, Коста Лакоста, Люся Чеботина, Валя Карнавал, Мот, Gayazovs Brothers. Прозвучал нашумевший хит «Гламур». Финальным аккордом стало выступление Инстасамки.

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«Схема избита и очевидна»: Адвокат раскрыл, зачем новая жена и мать Прилучного подали на алименты
Адвокат Гавриличев: новая жена и мать Прилучного хотят помочь ему снизить алименты Муцениеце
23 октября 2024, 16:42

Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Судебная «война» актёра с бывшей женой Агатой Муцениеце продолжается. Стало известно, что иск на взыскание с него алиментов подала мать актера и его настоящая супруга Зепюр Брутян.
Адвокат по семейным делам Кирилл Гавриличев в беседе с «Радио 1» сообщил, что Павел совершает классическую и очевидную схему.
«Одновременная подача на алименты со стороны нескольких претендентов — это классический способ увеличить алиментную нагрузку плательщика алиментов, чтобы в будущем утверждать, что весь его доход уходит на обеспечение других и ему самому не хватает на жизнь», — сказал адвокат.

По его словам, в суде ответчик не сопротивляется, однако, через пару месяцев после решения идет судиться со всеми, кому платит под предлогом, что ему резко стало не на что жить.
«Несомненно после дел о взыскании алиментов на мать и текущую супругу Павел захочет подать иск против бывшей супруги об изменении размера алиментов. Суть схемы в том, что считается, что постоянные платежи по алиментам не должны превышать 50 процентов от дохода, поэтому чем больше получателей алиментов, тем меньше достается каждому от этих 50 процентов», — объяснил эксперт.

Он дополнил, что схема избитая и очевидная, поэтому в последние годы суды отказывают в изменении алиментов, прямо прописывая, что плательщик не лишен возможности получать дополнительный доход, чтобы и на детей хватало и на себя.

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«Армянский вариант»: зачем жена Прилучного Брутян подала на алименты и какой «сюрприз» ждет Агату Муцениеце
23 октября 2024, 14:11

Павел Прилучный со своей супругой Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Страсти между звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным и его бывшей женой Агатой Муцениеце не утихают. Только на прошлой неделе состоялось заседание по определению места жительства их совместных детей, как опять грядут судебные разборки. О том, кто еще подал иск об алиментах на Прилучного и какую цель на самом деле преследует актер расскажет «Радио 1».

Судебные разборки Прилучных


После расставания с Муцениеце Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, и у них год назад родился сын Микаэль. Несмотря на договоренности с Муцениеце, Павел прекратил платить за обучение старшего сына и дочери. Обучение Тимофея и Мии в подмосковной гимназии «Лидеры» обходится в 1,6 миллиона рублей в год. Муцениеце сообщила, что у нее нет средств на такую дорогую школу, а дети уже к ней привыкли.

«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей
«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей

Договориться мирно Муцениеце с экс-супругом не удалось и она подала в суд на Павла Прилучного, требуя 30% от его доходов. Учитывая, что после развода популярность актера значительно возросла, стоимость съемочного дня Прилучного теперь составляет около 800 тысяч рублей.

В результате суда, который Агата выиграла, было решено, что Павел должен выплачивать по 1 миллиону рублей в месяц на каждого ребенка. Это решение не устроило Прилучного, и он пытается его оспорить. На данный момент дети остаются с Агатой. Прилучный уже предпринял несколько шагов, чтобы снизить алиментные выплаты. В июле он инициировал судебное разбирательство о месте жительства детей. По словам друзей, он хотел бы забрать сына и дочь к себе. 11-летний Тимофей, который уехал с отцом на летние каникулы в Геленджик, не вернулся к матери. Позже Прилучный заявил, что сын сам решил остаться с ним. Он также хотел бы забрать Мию, но девочка предпочитает оставаться с мамой.

Павел Прилучный с бывшей женой Агатой Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Агата эмоционально отреагировала на эти события в своем блоге.
«Тимофей не был дома с августа, и то в августе он был всего один день. Мия безумно скучает по брату и, конечно, по папе! Тима почти с нами не общается, я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать, он сам просит оставить его в покое. Я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время все покажет. Как думаете, пожалела ли я, что подала на законные алименты? Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией», — написала Муцениеце.

Заседание по определению места жительства детей прошло 18 октября, суд встал на сторону матери.

«Я сейчас ревела от радости, не могла никак остановиться. Конечно, я счастлива, что наш мир не совсем безнадежен», — заявила актриса в соцсетях.

Однако это решение еще не окончательное. Адвокат Прилучного после заседания суда заявила: отступать артист не намерен.

Выплаты для мамы и Зепюр


Павел Прилучный со своей супругой Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

К алиментной войне с Прилучным также присоединилась его собственная мать Любовь Юрьевна, которая подала иск на взыскание алиментов на себя как нетрудоспособного члена семьи. Судебное заседание назначено на середину ноября. По слухам, и 28-летняя жена Прилучного Зепюр Брутян также подала заявление на алименты, утверждая, что нуждается в деньгах для их годовалого сына Микаэля.

По информации друзей актера, все эти шаги Павел предпринимает по совету своих юристов. Если суд примет решение о выплатах алиментов его матери и младшему сыну от Зепюр, то сумма алиментов, которую он выплачивает Агате, может быть уменьшена. Кроме того, ожидается новое заседание по вопросу определения места жительства детей Агаты и Павла.

«Хотела от Павла миллионы, плати теперь сама. Сюрприз ждет Агату», «Это его жена новая надоумила – армянская схема», – пишут пользователи Сети.

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Рэпера Гуфа задержали в Подмосковье за драку
23 октября 2024, 13:41

Фото: istockphoto/Dzurag

Рэпера Гуфа (Алексей Долматов) задержали за драку в подмосковной Апрелевке, сообщают Telegram-каналы Shot и Mash. По сведениям журналистов, исполнитель приставал к девушке во время стрима на трехтысячную аудиторию.
Зрители подтвердили, что исполнитель дрался с братом девушки, которому та позвонила, когда ей надоели приставания со стороны Гуфа.

Сам рэпер и его защита опровергают обвинения. Известно, что пострадавший обратился в полицию, сняв побои. Гуф в результате инцидента повредил руку, ударив оппонента в ухо, сказано в материалах. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, на что проверят поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

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