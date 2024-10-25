«Бездарный идиот»: за что Дробыш оскорбил Шаляпина, подробности скандала

Прохор Шаляпин (Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)
У певца Прохора Шаляпина были все возможности стать успешным артистом, однако он выбрал путь к популярности через скандалы, интриги и недобрые слухи. Об этом заявил Виктор Дробыш, назвав исполнителя «бездарным идиотом». Подробнее о причинах скандального высказывания продюсера расскажет «Радио 1».
Продюсер Виктор Дробыш отнёс Прохора Шаляпина к «бездарным идиотам»
В эфире шоу «Макарена» для «VK Видео» Виктор Дробыш рассказал, что впервые встретил Шаляпина во время его участия в музыкальном проекте «Фабрика звезд-2». В тот момент он заметил у певца хорошие задатки, которые впоследствии были испорчены его отношениями с женщинами, значительно старше него, а также мнимой дружбой с балериной Анастасией Волочковой и другими скандальными эпизодами из его жизни.
«Есть много бестолковых, бездарных идиотов, которые на рынке существуют. По факту, что он поет и кто он, многие даже не знают. Ну вот яркий пример — Прохор Шаляпин. Он же все-таки музыкант», — сказал Дробыш.
Виктор Дробыш (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Он также добавил, что Шаляпин мог бы стать вторым Николаем Басковым, но растратил все задатки.
«Это же я мумию откопал. Он мог быть певцом а-ля Николай Басков. Но пошел по другому пути. Присутствие в шоу-бизнесе есть, он появляется в каких-то передачах, разные каналы его приглашают — то есть имя знают, но к музыке это не имеет никакого отношения», — подытожил продюсер.
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Между тем, за Прохором Шаляпиным действительно закрепилась слава – сердцееда, предпочитающего избранниц с жизненным опытом.
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