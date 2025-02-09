Хейли Бибер опубликовала загадочный пост на фоне слухов о расставании с Джастином

Хейли Бибер (Фото: Инстаграм* @haileybieber)
Уже долгое время в инфополе ходят слухи о проблемах в браке Джастина и Хейли Бибер. По словам инсайдеров, модель задумалась о разводе с певцом из-за его тяжелого состояния на фоне скандала с P. Diddy. Даже друзья уже практически уговаривают Хейли расстаться с супругом, а усугубляет ситуацию сам Джастин. Он часто появляется перед публикой в крайне странном виде, а за закрытыми дверями якобы может не разговаривать с избранницей по несколько дней.
На этом фоне Хейли подала очередной тревожный знак в своем личном блоге. В подборке фотографий модель поделилась фото с многозначительной надписью «Я несовершенна. Меня отвергли. У меня все еще есть предназначение».
Тонкий намек не прошел мимо внимания поклонников девушки. Впрочем, большая часть из них предпочла бы уже услышать напрямую, что происходит в браке Джастина и Хейли.
Фото: Инстаграм* @haileybieber
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Тонкий намек не прошел мимо внимания поклонников девушки. Впрочем, большая часть из них предпочла бы уже услышать напрямую, что происходит в браке Джастина и Хейли.
Фото: Инстаграм* @haileybieber
«Мой брак страдает, а муж явно нездоров, так что, пожалуй, буду постоянно публиковать в соцсетях горячие селфи и загадочные сообщения, чтобы общественность их расшифровывала. Самое то!»,
«Пожалуйста, проработайте свои проблемы за закрытыми дверями, вместо того, чтобы публиковать двусмысленные посты для привлечения внимания»,
«Либо заткнитесь, либо прямо скажите, какие у вас проблемы. Многие предпочли бы первое», — писали читатели Daily Mail.
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Ольга Енгалычева