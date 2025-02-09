Хейли Бибер опубликовала загадочный пост на фоне слухов о расставании с Джастином

Уже долгое время в инфополе ходят слухи о проблемах в браке Джастина и Хейли Бибер. По словам инсайдеров, модель задумалась о разводе с певцом из-за его тяжелого состояния на фоне скандала с P. Diddy. Даже друзья уже практически уговаривают Хейли расстаться с супругом, а усугубляет ситуацию сам Джастин. Он часто появляется перед публикой в крайне странном виде, а за закрытыми дверями якобы может не разговаривать с избранницей по несколько дней.