Джастина Бибера поймали на флирте с известной певицей на фоне слухов о разрыве с Хейли

Джастин Бибер и Хейли Бибер (Фото: Инстаграм* @justinbieber)
Певца Джастина Бибера поймали на флирте с исполнительницей и актрисой Кеке Палмер. Неожиданную активность музыканта заметили пользователи на его страничке в соцсети.
Кеке Палмер в своем блоге серией фото. Бибер, которого в недавнее время подозревают в разладе с супругой, не остался в стороне и написал.
Поклонники Кеке не оставили без внимания комментарий Палмер и задались вопросом о мотивах таких приятных слов.
В январе 2025 года поклонники Джастина Бибера выяснили, что он отписался от своей жены Хейли в соцсети. Потом артист написал в личном блоге, что некто зашел с его аккаунта и сделал это.
Читайте также:
Хейли Бибер опубликовала загадочный пост на фоне слухов о расставании с Джастином
Болезнь Джастина Бибера, из-за которой он на несколько лет покинул сцену, могла вернуться
«Пора подумать о себе»: Друзья советуют Хейли Бибер бросить Джастина
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Она сказала, что я появляюсь как снег на голову», — написал Джастин и дополнил комментарий влюбленным эмодзи.
Поклонники Кеке не оставили без внимания комментарий Палмер и задались вопросом о мотивах таких приятных слов.
«Джастин? Что ты здесь делаешь?», «Джастин Бибер готовится уйти от Хейли», — отмечали фанаты актрисы.
В январе 2025 года поклонники Джастина Бибера выяснили, что он отписался от своей жены Хейли в соцсети. Потом артист написал в личном блоге, что некто зашел с его аккаунта и сделал это.
Читайте также:
Хейли Бибер опубликовала загадочный пост на фоне слухов о расставании с Джастином
Болезнь Джастина Бибера, из-за которой он на несколько лет покинул сцену, могла вернуться
«Пора подумать о себе»: Друзья советуют Хейли Бибер бросить Джастина
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева