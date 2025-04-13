Джанабаева и Меладзе отпраздновали день рождения дочери

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (Фото: Телеграм, @AlbinaDzhanabaevaOfficial)
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе отметили день рождения дочери Агаты. Девочке исполнилось 4 года.
Как пишет VOICE, 46-летняя певица и 59-летний артист устроили семейное торжество. Супруги собрали у себя дома самых близких и родных.
Альбина Джанабаева выложила умилительное видео в соцсетях. Она, Меладзе и гости принялись водить хоровод вокруг Агаты. Все со смехом реагировали на такое развлечение: больше всех веселилась малышка в свой личный праздник.
Подписчики присоединились к поздравлениям девочки.
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Альбина Джанабаева выложила умилительное видео в соцсетях. Она, Меладзе и гости принялись водить хоровод вокруг Агаты. Все со смехом реагировали на такое развлечение: больше всех веселилась малышка в свой личный праздник.
Подписчики присоединились к поздравлениям девочки.
«Поздравляю вас и принцессу! Это лучшее поздравление!», «Как 4 года? Боже, как время стремительно летит. Совсем недавно вы родили и показывали синяки под глазами от недосыпания», «С днём рождения Агату, так круто, что у вас такая дружная семья!» — написали они.Кроме Агаты, у Альбины и Валерия есть 21-летний сын Константин и 10-летний сын Лука. Ради Джанабаевой певец ушёл из семьи: он прожил в браке с Ириной 18 лет, за это время у них родились трое детей.
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Анастасия Чубина