Джанабаева и Меладзе отпраздновали день рождения дочери

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко живут в браке больше семи лет, пара не обращает внимания на хейт и негатив. Но, видимо, спортсмен иногда не прочь подколоть свою супругу. Мужчина опубликовал в соцсетях кадры из спортзала, где тренировался вместе с женой.