Эмиграция в США, смерть жены и роман с молодой танцовщицей: как живет Михаил Шуфутинский, отношение к СВО и релокантам

Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram*@mikhail.shufutinsky)
Один из самых известных артистов русского шансона, а также композитор, автор песен, пианист и продюсер Михаил Шуфутинский отмечает свой 77-й день рождения. Его песни знакомы многим, и шлягер «3 сентября» стал настоящим национальным интернет-мемом. О жизни и творчестве музыканта читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь
Михаил и Захар Давидович Шуфутинские (Фото: Instagram*@mikhail.shufutinsky)
Михаил Шуфутинский появился на свет 13 апреля 1948 года в городе Москве. Отец певца Захар Давидович имел еврейские корни и был участником Великой Отечественной войны, после которой посвятил свою жизнь медицине. Мама, Елена Подольская, уроженка украинского города Нежина, погибла, когда Михаилу едва исполнилось пять.
В воспитании мальчика одинокому отцу помогали его родители, которые и привили ребенку любовь к музыке. Михаил, повзрослев, завершил обучение в музыкальной школе по классу баяна, а затем продолжил образование в Московском музыкальном училище имени М. М. Ипполитова-Иванова, где получил диплом по специальности хормейстера, дирижера и преподавателя музыки.
Еще в студенческие годы Шуфутинского сильно интересовала жизнь за океаном. Прослушивание радиостанции «Голос Америки» познакомило артиста с джазовой культурой. После появились знакомства с фарцовщиками, а с ними и запрещенные тогда пластинки и вещи.
Михаил Шуфутинский отказался после диплома ехать по распределению в Минусинск и начал выстраивать карьеру певца в столице. К 1975 году Шуфутинский уже работал в «Москонцерте» с вокальным квартетом «Аккорд», а затем стал руководителем вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня». Коллектив был успешным, но действовавший режим страны не давал возможности молодому музыканту реализоваться.
Эмиграция в США
Любовь Успенская и Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram*@mikhail.shufutinsky)
Михаил решил уехать из страны из-за постоянных разногласий с социалистическим режимом.
«Мне было 32 года, когда я решил использовать шанс и через Израиль добраться до Америки. В 1981 году другого пути уехать из СССР не было. Мне очень хотелось в Нью-Йорк! Своими глазами увидеть мюзиклы, услышать настоящий джаз», — вспоминал певец в одном из интервью.
Певец уехал в США, прихватив лишь тысячу долларов с собой. Но на первое время хватило. После певец начал зарабатывать тем, что умел лучше всего. Он выступал в ресторанах, работал с другими артистами — в частности, завязал дружеские отношения с Любовью Успенской и стал продюсером её дебютного альбома.
После падения СССР Шуфутинский приехал на гастроли в Россию и был удивлен тем, что публика знает и любит его песни. С начала 90-х артист часто пел для российской публики в рамках гастрольных туров, а в 2003 году Шуфутинский окончательно вернулся в Россию.
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Личная жизнь
Светлана Уразова и Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram*@mikhail.shufutinsky)
Музыкант был трижды женат. С первой супругой он познакомился еще в годы студенчества. Татьяна Ростова стала для 19-летнего студента женой на четыре месяца. После чего пара без ссор и скандалов приняла решение развестись.
Женщиной, которая впоследствии проведет всю свою жизнь рядом с шансонье, стала Маргарита Михайловна Шуфутинская. Пара поженилась в 1971, и в этом союзе появились сыновья Дэвид и Антон. Когда Михаил заговорил про эмиграцию, жена без раздумий поддержала супруга. Маргарита и дети отправились с ним – в неизвестность, в чужую страну, не зная языка. Жена всегда безоговорочно доверяла Михаилу и была его крепкой опорой.
Супруги прожили в браке 45 лет. В 2015 году Маргариты Михайловны не стало, причиной ухода стала сердечная недостаточность. Артист сильно переживал смерть жены, но с годами раны затянулись и нахлынула новая любовь.
Танцовщица Светлана Уразова моложе певца на 30 лет. Они были знакомы задолго до смерти Маргариты, девушка работала на подтанцовке в команде Шуфутинского.
В трудный момент, когда я остался один, Светлана единственная поняла меня. У нее тогда вспыхнули чувства. Чувства до сих пор не иссякают. Я понимаю, что жив, ведь со мной рядом самый близкий человек. Вся моя семья хорошо приняла Свету», — рассказывал музыкант журналистам.
На церемонии вручения премии «Виктория», которая состоялась 1 марта 2025 года, молодожёны показались с обручальными кольцами. Певец подтвердил официальный союз, но детали раскрывать не стал.
Об СВО и уехавших артистах
Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram*@mikhail.shufutinsky)
Артист рассказал журналистам «АиФ», что ему жаль россиян, которые покинули страну после начала специальной военной операции. Особенно его печалит судьба тех, кто переехал на постоянное место жительства в США. Сегодня это не та страна, куда он сам эмигрировал в 1981 году.
«Я не могу никого осуждать. Уезжают ведь по разным причинам. Но когда кормушку отодвинут, а цепь останется такой же длины, можно и не дотянуться. Думаю, со временем многие поймут, что совершили ошибку. А мне нужно быть сегодня здесь, тут мой дом, моя Родина. Да, у нас есть сложности. Но это мой мир и моя война. Это мой дом», — сказал шансонье в интервью aif.ru.
Артист не выражает громко свою политическую позицию. На своих концертах Шуфутинский дарит людям хорошее настроение, а за политическими высказываниями, по его мнению, они могут сходить на митинг.
«Могу сказать одно — я с молоком матери впитал ненависть к фашизму. Любая страна, где культивируется нацизм, где это допустимо, для меня враг», — комментировал он aif.ru.
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