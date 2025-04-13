«Могло быть и лучше»: Высоцкий-младший высказался о здоровье получившего УДО Ефремова

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Вышедший из колонии актер Михаил Ефремов не появляется на публике, а коллеги по цеху в это время активно обсуждают его здоровье.
«Чувствует хорошо, но могло быть и лучше. Главное, что на свободе», — рассказал прессе режиссер Никита Высоцкий.
Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение 24 марта, 9 апреля артист вышел на свободу. В заключении Михаил Олегович занимался изготовлением разных поделок на продажу. В сети ходили слухи, что актеру уже предлагали 2,5 миллиона за съемочный день.
Звезда фильма «Шантажист» получил 7,5 года колонии за смертельное ДТП в столице в июне 2020 года. Следователь положительно отзывался о Михаиле Ефремове, говоря, что тот сотрудничал с правоохранителями.
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