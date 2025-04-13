«Хочу делать это снова и снова»: Чумаков сделал комплимент жене фразой про «вдуть»

Алексей Чумаков (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Певец Алексей Чумаков в многолетнем браке с Юлией Ковальчук, что не мешает ему делать супруге неожиданные и шокирующие комплименты. Один из них опубликовало издание StarHit.
«…Скажу страшную вещь: спустя 18 лет я смотрю на Юлю и хочу делать это снова и снова! Может быть, для кого-то это грубо прозвучало, но для меня намного важнее глядеть на жену и хотеть ей, извините, вдуть, чем не хотеть», — признался исполнитель.
Юлия Ковальчук в свою очередь подчеркнула, что такие слова ее ничуть не задевают, телеведущая считает, что это «прекрасный комплимент для любой молодой девушки». В конце марта Чумаков назвал себя абьюзером в соцсетях, опубликовав ролик, где Ковальчук подходит к нему, произнося фразу «Да, мой господин». За происходящим тогда наблюдал телеведущий Андрей Малахов.
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