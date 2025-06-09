Джаред Лето обвинен в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним

09 июня 2025, 04:50

Джаред Лето (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Американского актера и солиста группы Thirty seconds to Mars Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах. При чем его жертвами стали несовершеннолетние. С данным заявлением выступили девять девушек, о чем пишет Air Mail.





Со слов одной из потерпевших, модельные агентсва привлекали девушек в возрасте от 16 до 20 лет на мероприятия, где присутсвовал Лето. Другие участницы попадали на них уже напрямую через артиста. О том, какими путями это у них получалось, не уточняется. Вечеринки могли посетить только те, кого Джаред видел лично.





«Приставания со стороны Джареда Лето к несовершеннолетним девушкам долгое время были „открытым секретом“ в индустрии шоу-бизнеса», — передают авторы материала.