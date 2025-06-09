«Вообще, вы спокойный и на психа не похожи!»: Дмитрий Позов послал соведущего Воли за шутку об его болезни

09 июня 2025, 04:28

Дмитрий Позов послал соведущего Павла Воли за шутку об его болезни

Дмитрий Позов (Фото: Telegram, @pozov)

Пройдя курс терапии комик Дмитрий Позов вышел из психиатрической клиники. Об этом юморист объявил свыше двух недель назад. После этой новости артист появился на телевидении в шоу Павла Воли.





Позов принял решение лечь в клинику после посещений психолога и психотерапевта. Как оказалось, сеансы не сильно помогли комику, что привело к щлоупотреблению алкоголем.





«Лежу в психушке. Есть модное слово «рехаб». Но как черта ни называй… Я не смог помочь себе, но очень надеюсь, что моя честность поможет кому-то из вас. Лучше вовремя и осознанно обратиться к специалисту. Нет, не лучше. Это единственный шанс», — комментировал ситуацию Позов.

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«Дмитрий — самый талантливый из импровизаторов, ведь совсем недавно он показал всей России невероятную пародию на Гуфа и Джигана».

«А вообще, вы спокойный, и на психа не похожи!».

«Пошел ты!».