«Вообще, вы спокойный и на психа не похожи!»: Дмитрий Позов послал соведущего Воли за шутку об его болезни
Дмитрий Позов послал соведущего Павла Воли за шутку об его болезни
Пройдя курс терапии комик Дмитрий Позов вышел из психиатрической клиники. Об этом юморист объявил свыше двух недель назад. После этой новости артист появился на телевидении в шоу Павла Воли.
Позов принял решение лечь в клинику после посещений психолога и психотерапевта. Как оказалось, сеансы не сильно помогли комику, что привело к щлоупотреблению алкоголем.
«Лежу в психушке. Есть модное слово «рехаб». Но как черта ни называй… Я не смог помочь себе, но очень надеюсь, что моя честность поможет кому-то из вас. Лучше вовремя и осознанно обратиться к специалисту. Нет, не лучше. Это единственный шанс», — комментировал ситуацию Позов.
Участники «Импровизации» стали гостями «Шоу Воли». Коллектив, чьим участником и является Дмитрий рассказал о своем становлении и как ему удалось стать популярным среди миллиона фанатов. Отталкиваясь от последних новостей в эфире не могли не упомянуть психическое расстройство Позова. Это даже стало поводом для шуток.
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Ведущий рубрики «Гастролинг» Вячеслав Мидько сказал:
«Дмитрий — самый талантливый из импровизаторов, ведь совсем недавно он показал всей России невероятную пародию на Гуфа и Джигана».
Стоит отменить, что оба музыканта также проходили лечение в психиатрических клиниках. После Мидько уже лично пошутил над Позовым, сказав:
«А вообще, вы спокойный, и на психа не похожи!».
На это Дмитрий ответил кратко:
«Пошел ты!».