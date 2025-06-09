«Тебе шуруп вкручивают в кости»: Татьяна Васильева рассказала, как мучилась от боли до удаления грыжи
Татьяна Васильева рассказала о своих мучениях до удаления грыжи
Актрисе Татьяна Васильевой недавно удалили позвоночную грыжу. Как оказалось, до операции 78-летняя артистка мучилась от невыносимой боли. Изначально Васильева думала, что всему виной радикулит.
«Одна боль у меня была в позвоночнике давным давно. Я все думала, что это радикулит и как-то так пережидала все, пережидала», — делится Татьяна в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Со временем боль усиливалась и локализовалась в поясничном отделе. Из-за этого артистка не могла нормально сидеть и спать. Только в стоячем положении Васильева могла избавиться от неприятных ощущений.
«Во-первых, ты не можешь лежать. Это как будто тебе вот этот шуруп вкручивают и вкручивают в кости. Начиная от поясницы и до пяток. И ты не можешь лежать, а спать можешь только стоя. Я вот еду в поезде, встаю и держусь руками за полки, потому что когда встаешь, то проходит. Ходила я и мучилась, а потом пошла и сделала себе первый раз блокаду. Тогда вообще ничего не болит. Вот как будто я только что родилась», — цитирует Татьяну Starhit.
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Спустя всего 10 дней боль вернулась, а самочувствие ухудшалось. На протяжении полугода Васильева не могла обходиться без блокады. Потом врачь сделал МРТ артистке, где и обнаружили грыжу. Последняя образовалась из-за образа жизни звезды, так как она вынуждена всегда таскать чемоданы и рюкзак. К тому же Татьяна любила поднимать тяжелые веса в зале.
Хирурги посоветовали не затягивать с болячкой и сразу ложиться на операционный стол, что Васильева и сделала. Уже прошло около месяца и по признанию актрисы, сейчас она очень довольна, продолжила входить на сцену и теперь совсем не жалуется на здоровье. Татьяна ждет того времени, когда сможет с полной отдачей выступать перед зрителями.