«Тебе шуруп вкручивают в кости»: Татьяна Васильева рассказала, как мучилась от боли до удаления грыжи

09 июня 2025, 02:14

Татьяна Васильева рассказала о своих мучениях до удаления грыжи

Татьяна Васильева (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актрисе Татьяна Васильевой недавно удалили позвоночную грыжу. Как оказалось, до операции 78-летняя артистка мучилась от невыносимой боли. Изначально Васильева думала, что всему виной радикулит.







«Одна боль у меня была в позвоночнике давным давно. Я все думала, что это радикулит и как-то так пережидала все, пережидала», — делится Татьяна в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

«Во-первых, ты не можешь лежать. Это как будто тебе вот этот шуруп вкручивают и вкручивают в кости. Начиная от поясницы и до пяток. И ты не можешь лежать, а спать можешь только стоя. Я вот еду в поезде, встаю и держусь руками за полки, потому что когда встаешь, то проходит. Ходила я и мучилась, а потом пошла и сделала себе первый раз блокаду. Тогда вообще ничего не болит. Вот как будто я только что родилась», — цитирует Татьяну Starhit.