Джаред Лето ответил на обвинения в сексуализированном насилии

29 июля 2026, 20:34

Джаред Лето назвал обвинения в сексуализированном насилии ложными

Джаред Лето (Фото: Instagram* / @jaredleto)

Джаред Лето впервые публично отреагировал на обвинения в сексуализированном насилии, прозвучавшие в документальном фильме BBC. 54-летний актер и музыкант заявил, что категорически отвергает все претензии в свой адрес.





В беседе с Page Six Лето назвал обвинения ложными и подчеркнул, что никогда не совершал подобных действий.





«Я никогда не совершал сексуального насилия ни в отношении кого-либо за всю свою жизнь», — заявил артист.