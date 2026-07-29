Джаред Лето ответил на обвинения в сексуализированном насилии
Джаред Лето назвал обвинения в сексуализированном насилии ложными
Джаред Лето впервые публично отреагировал на обвинения в сексуализированном насилии, прозвучавшие в документальном фильме BBC. 54-летний актер и музыкант заявил, что категорически отвергает все претензии в свой адрес.
В беседе с Page Six Лето назвал обвинения ложными и подчеркнул, что никогда не совершал подобных действий.
«Я никогда не совершал сексуального насилия ни в отношении кого-либо за всю свою жизнь», — заявил артист.Поводом для нового скандала стал документальный фильм «Джаред Лето: Тёмная тайна Голливуда». В картине десять женщин рассказали о предполагаемых эпизодах общения с актером, а несколько бывших сотрудников его команды также поделились своими воспоминаниями.
По данным создателей фильма, речь идет о событиях, которые якобы происходили в период с 2002 по 2016 год. Авторы расследования утверждают, что изучали различные материалы, включая сообщения и документы о неразглашении.
Ранее Лето уже сталкивался с похожими обвинениями, однако через представителей отрицал их. Сейчас актер продолжает настаивать на своей невиновности и заявляет, что распространенная информация не соответствует действительности.