«Я не могла встать»: Аня Ищук расплакалась из-за сильной боли в шее

29 июля 2026, 20:07

Блогер Аня Ищук призналась, что не могла встать с кровати

Аня Ищук (Фото: Instagram* / @anyaischuk)

Аня Ищук рассказала подписчикам о резком ухудшении самочувствия. По словам блогера, утром она проснулась от сильнейшей боли, которая распространялась от лопатки до шеи.





Неприятные ощущения оказались настолько сильными, что она не могла даже повернуться в постели или самостоятельно подняться.



Как призналась Ищук, в тот момент она растерялась и не знала, что делать. Несмотря на плохое самочувствие, будить мужа Дмитрия она не стала — супруг лег спать лишь под утро после долгого дня.





«Это я вчера просыпаюсь в 7 утра от невыносимой боли — от лопатки до шеи. Дима лёг спать в 6, я не хотела его будить, просто не знала, что мне делать. Такой боли я ещё не ощущала никогда. Я не могла встать, повернуться на бок и повернуть голову тоже. Встать я просто не смогла. Уколы не помогли. Лежу и думаю, что делать мне», — рассказала блогер.