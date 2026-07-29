«Я не могла встать»: Аня Ищук расплакалась из-за сильной боли в шее
Блогер Аня Ищук призналась, что не могла встать с кровати
Аня Ищук рассказала подписчикам о резком ухудшении самочувствия. По словам блогера, утром она проснулась от сильнейшей боли, которая распространялась от лопатки до шеи.
Неприятные ощущения оказались настолько сильными, что она не могла даже повернуться в постели или самостоятельно подняться.
Как призналась Ищук, в тот момент она растерялась и не знала, что делать. Несмотря на плохое самочувствие, будить мужа Дмитрия она не стала — супруг лег спать лишь под утро после долгого дня.
«Это я вчера просыпаюсь в 7 утра от невыносимой боли — от лопатки до шеи. Дима лёг спать в 6, я не хотела его будить, просто не знала, что мне делать. Такой боли я ещё не ощущала никогда. Я не могла встать, повернуться на бок и повернуть голову тоже. Встать я просто не смогла. Уколы не помогли. Лежу и думаю, что делать мне», — рассказала блогер.Аня не уточнила, что именно стало причиной такого состояния и обращалась ли она за медицинской помощью. При этом позже она продолжила публиковать сторис с участием детей, сама при этом оставалась за кадром.
Напомним, Аня Ищук и Дмитрий воспитывают двоих сыновей. Старший Тим родился в августе 2022 года, а младший Тео появился на свет в сентябре 2024 года.