Гузеева рассказала, как подобрала бездомную питомицу и пристыдила бывших хозяев
Лариса Гузеева спасла выброшенную на улицу собаку
Лариса Гузеева рассказала, что спасла собаку, которую прежние хозяева оставили на улице. Телеведущая поделилась этой историей в личном блоге, назвав питомицу Любочкой и резко высказавшись о людях, которые избавляются от домашних животных.
По словам артистки, оставить беззащитную собаку на улице способен только жестокий человек.
«Какая-то нелюдь, наигравшись, выбросила эту Любочку на улицу. Человек не может страдать от одиночества, пока столько одиноких животинок бродит по Земле. Найдите друг друга, и пусть всем будет счастье и радость», — написала Гузеева.К публикации телеведущая прикрепила видео, на котором Любочка уже чувствует себя спокойно: собака с аппетитом ест, играет и привыкает к новой обстановке.
Пока неизвестно, оставит ли Лариса Гузеева питомицу у себя или постарается найти для нее новых любящих хозяев. Однако поклонники телеведущей уже поблагодарили ее за неравнодушие и отметили, что благодаря артистке у собаки появился шанс на новую счастливую жизнь.