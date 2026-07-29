Гузеева рассказала, как подобрала бездомную питомицу и пристыдила бывших хозяев

29 июля 2026, 19:54

Лариса Гузеева спасла выброшенную на улицу собаку

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* / @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева рассказала, что спасла собаку, которую прежние хозяева оставили на улице. Телеведущая поделилась этой историей в личном блоге, назвав питомицу Любочкой и резко высказавшись о людях, которые избавляются от домашних животных.





По словам артистки, оставить беззащитную собаку на улице способен только жестокий человек.





«Какая-то нелюдь, наигравшись, выбросила эту Любочку на улицу. Человек не может страдать от одиночества, пока столько одиноких животинок бродит по Земле. Найдите друг друга, и пусть всем будет счастье и радость», — написала Гузеева.