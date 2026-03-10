«Планирую быть как Сара Джессика Паркер»: Варвара Щербакова о внешности
Стендап-комик Варвара Щербакова поделилась своим отношением к пластической хирургии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артистки, сейчас она полностью принимает свою внешность и хотела бы стареть естественно. Щербакова призналась, что ориентируется на пример актрисы Сара Джессика Паркер, которая, по её мнению, выглядит достойно без радикальных вмешательств.
При этом комик не исключает, что со временем её взгляды могут измениться. Артистка с юмором отметила, что через несколько лет может захотеть что-то изменить во внешности.
Она добавила, что не слишком разбирается в бьюти-индустрии, однако считает важным следить за состоянием кожи и образом жизни — в частности, советует не злоупотреблять сладким.
