Стас Пьеха построил успешный бизнес на борьбе с зависимостью
Певец Стас Пьеха развивает бизнес, напрямую связанный с его личной историей — наркологическую клинику, которая помогает людям справляться с зависимостью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артист не раз открыто рассказывал, что в молодости сам столкнулся с наркотической зависимостью и долго пытался выбраться из этого состояния. По словам Пьехи, близкие даже отправляли его на лечение в специализированную клинику. Позже проблемы со здоровьем привели к серьёзным последствиям — в 34 года певец перенёс инфаркт. Сейчас он утверждает, что уже много лет живёт без наркотиков и регулярно посещает группы поддержки.
На основе собственного опыта в 2019 году была создана клиника ООО «ПСКлиника». Формальным учредителем компании стала мать артиста — Илона Броневицкая, которой принадлежит 100% долей. Медцентр специализируется на лечении зависимого поведения и психических расстройств. В клинике работают врачи, психологи и психотерапевты, а сама организация имеет медицинскую лицензию и разрешение на использование наркотических препаратов в терапии.
Стоимость услуг соответствует московскому уровню: консультации специалистов начинаются примерно от 8 тысяч рублей, лечение алкогольной зависимости — от 12 тысяч, а выездная помощь стоит от 3,5 тысячи рублей.
По данным отчётности, в 2022 году выручка клиники составила около 42 миллионов рублей, однако почти вся сумма ушла на расходы — прибыль оказалась символической и составила примерно 250 тысяч рублей. В 2023 году оборот вырос до 44 миллионов рублей, а в 2024-м показатели значительно увеличились: выручка достигла 81 миллиона рублей, а прибыль — около 7,8 миллиона.
