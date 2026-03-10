Стас Пьеха построил успешный бизнес на борьбе с зависимостью

10 марта 2026, 17:17

Наркологическая клиника Стаса Пьехи заработала 81 млн рублей

Стас Пьеха (Фото: Instagram* / @wolfieha)

Певец Стас Пьеха развивает бизнес, напрямую связанный с его личной историей — наркологическую клинику, которая помогает людям справляться с зависимостью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».