«Ухо лечу, личное разгребаю»: Певица Слава раскрыла причину творческого отпуска
Певица Слава назвала мартовскую паузу в гастролях запланированным отдыхом
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) объяснила, почему взяла паузу в концертной деятельности в марте.
В беседе с «Газетой.Ru» Анастасия назвала перерыв запланированным. По её словам, в апреле она вернётся обновлённой. Паузу Сланевская посвятит здоровью: долечит ухо и решит личные дела. Она подчеркнула: работать без отпуска невозможно.
Ближайшие концерты Славы состоятся в апреле — отмен или переносов не будет. Певица пообещала, что за время перерыва наберётся сил, чтобы радовать поклонников.
«В апреле я обновлённая, с новыми силами вновь вернусь к любимой работе. К своим дорогим слушателям. Я никогда не подводила и не буду подводить своего зрителя. Все запланированные в апреле концерты обязательно состоятся», — заявила артистка.Она добавила, что 2 июня даст сольный концерт в Москве, после чего уйдёт в отпуск и вернётся к гастролям осенью.