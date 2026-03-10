«Ухо лечу, личное разгребаю»: Певица Слава раскрыла причину творческого отпуска

10 марта 2026, 17:49

Певица Слава назвала мартовскую паузу в гастролях запланированным отдыхом

Анастасия Сланевская (Фото: Instagram* @nastya_slava)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) объяснила, почему взяла паузу в концертной деятельности в марте.





В беседе с «Газетой.Ru» Анастасия назвала перерыв запланированным. По её словам, в апреле она вернётся обновлённой. Паузу Сланевская посвятит здоровью: долечит ухо и решит личные дела. Она подчеркнула: работать без отпуска невозможно.



Ближайшие концерты Славы состоятся в апреле — отмен или переносов не будет. Певица пообещала, что за время перерыва наберётся сил, чтобы радовать поклонников.

«В апреле я обновлённая, с новыми силами вновь вернусь к любимой работе. К своим дорогим слушателям. Я никогда не подводила и не буду подводить своего зрителя. Все запланированные в апреле концерты обязательно состоятся», — заявила артистка.