Рианна привела детей на суд над ее возлюбленным A$AP Rocky

Певица Виктория Цыганова раскритиковала выдачу званий «Заслуженный артист России» таким исполнителям, как Филипп Киркоров, Николай Басков и Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN. В беседе с ОСН она заявила, что современная российская эстрада — это автомобиль, одно колесо которого увязло в «голубой грязи», а второе — воюет.