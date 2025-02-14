Рианна привела детей на суд над ее возлюбленным A$AP Rocky

Рианна и A$AP Rocky ( Фото: Инстаграм* @asaprocky)
Певица Рианна пришла на судебное заседание по делу ее возлюбленного A$AP Rocky вместе с их общими сыновьями, сообщило издание People.
Звезда привела с собой двухлетнего RZA и годовалого Райота. Провожая любимого в суд, исполнительница песни «Diamonds» наклонилась к одному из мальчиков и сказала: «Пожелайте папе удачи». Сам A$AP Rocky перед заседанием поцеловал Рианнк и сыновей.
Стоит напомнить, что в апреле 2022 года рэпера арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса по делу о стрельбе в ноябре 2021 года. В то время артиста выпустили под залог, но дело не было закрыто. Истец Терелл Эфрон поделился, что A$AP Rocky позвал его на встречу в отель в Лос-Анджелесе, где у них произошел конфликт. В результате рэпер направил пистолет на жертву. Одна из пуль попала в руку Терелла.
A$AP Rocky не стал признавать вину и отказался от сделки о признании вины в виде 180 дней тюремного заключения, подчеркнув, что он использовал реквизитный пистолет, а не реальное огнестрельное оружие. По этому уголовному делу рэперу грозит до 24 лет тюрьмы.
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Стоит напомнить, что в апреле 2022 года рэпера арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса по делу о стрельбе в ноябре 2021 года. В то время артиста выпустили под залог, но дело не было закрыто. Истец Терелл Эфрон поделился, что A$AP Rocky позвал его на встречу в отель в Лос-Анджелесе, где у них произошел конфликт. В результате рэпер направил пистолет на жертву. Одна из пуль попала в руку Терелла.
A$AP Rocky не стал признавать вину и отказался от сделки о признании вины в виде 180 дней тюремного заключения, подчеркнув, что он использовал реквизитный пистолет, а не реальное огнестрельное оружие. По этому уголовному делу рэперу грозит до 24 лет тюрьмы.
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Ольга Енгалычева