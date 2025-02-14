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Звезда «Иллюзиониста» Элеонор Томлинсон впервые стала мамой

Элеонор Томлинсон (Фото: Инстаграм* @eleanortomlinson)

Элеонор Томлинсон (Фото: Инстаграм* @eleanortomlinson)

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Фото: Инстаграм* @eleanortomlinson

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Британская артистка Элеонор Томлинсон родила первенца. Об этом актриса фильма «Иллюзионист» рассказала в социальных сетях.
Элеонор опубликовала трогательное фото, на котором ребенок держит ее за палец. Томлинсон ничего не написала, а только оставила эмодзи в виде красного сердечка под постом.

Актриса состоит в браке с профессиональным регбистом Уиллом Оуэном. Новоиспеченные родители еще не раскрыли пол и имя новорожденного.



Супругов начали поздравлять с прекрасным событием коллеги по цеху. В их числе: звезда сериала «Бриджертоны» Никола Кохлан, артистка Лаура Хэддок и Кимберли Никсон. Они пожелали Томлинсон скорее восстановиться после родов. Их радость разделили и поклонники пары.

Элеонор вступила в отношения с Уиллом Оуэном в 2021 году. Через год влюбленные поженились. Торжество прошло в Котсуолдских холмах.

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«Люблю сначала вынести мозг»: Ксения Собчак раскрыла своё отношение к мимолётным связям
14 февраля 2025, 21:23

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак в личном блоге опубликовала новый пост, в котором поделилась мнением о явлении one-night-stand, то есть об интимных отношениях на один раз, не предполагающих выстраивания дальнейших связей.
Журналистка подчеркнула, что физическая близость всегда была для неё лишь малой частью чего-большего. Ей «брезгливо» вступать в интимные отношения с человеком, который не успел стать для неё полноценной личностью.

«Тереть телами и половыми органами о незнакомого, по-новому пахнущего человека, в котором пока нет субъектности, а только сексуальность, – просто не хочется», – заявила Собчак.
Предупреждая нападки хейтеров, телеведущая уточнила, что её позиция продиктована исключительно её личным внутренним дискомфортом, а не моральными предрассудками и какими-либо внешними принципами.

Она подчеркнула, что у неё было множество различных встреч, свиданий и отношений, однако опыта интимных связей с незнакомцем – нет.

«Я люблю сначала ******* (вынести – ред.) мозг, а потом уже всё остальное. У каждого свои извращения», – не без иронии написала Ксения.
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#ксения собчак
#отношения
#секс
#любовь
#соцсети
#шоу-бизнес
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Рианна привела детей на суд над ее возлюбленным A$AP Rocky
14 февраля 2025, 21:10

Рианна и A$AP Rocky ( Фото: Инстаграм* @asaprocky)

Певица Рианна пришла на судебное заседание по делу ее возлюбленного A$AP Rocky вместе с их общими сыновьями, сообщило издание People.
Звезда привела с собой двухлетнего RZA и годовалого Райота. Провожая любимого в суд, исполнительница песни «Diamonds» наклонилась к одному из мальчиков и сказала: «Пожелайте папе удачи». Сам A$AP Rocky перед заседанием поцеловал Рианнк и сыновей.

Стоит напомнить, что в апреле 2022 года рэпера арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса по делу о стрельбе в ноябре 2021 года. В то время артиста выпустили под залог, но дело не было закрыто. Истец Терелл Эфрон поделился, что A$AP Rocky позвал его на встречу в отель в Лос-Анджелесе, где у них произошел конфликт. В результате рэпер направил пистолет на жертву. Одна из пуль попала в руку Терелла.

A$AP Rocky не стал признавать вину и отказался от сделки о признании вины в виде 180 дней тюремного заключения, подчеркнув, что он использовал реквизитный пистолет, а не реальное огнестрельное оружие. По этому уголовному делу рэперу грозит до 24 лет тюрьмы.

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Звезда «Иллюзиониста» Элеонор Томлинсон впервые стала мамой

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#стрельба
#сша
#отношения
#суд
#дети
#певица
#рэп
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«Ни Давы, ни Мари в моём будущем нет»: Ольга Бузова впервые высказалась о беременности Мари Краймбрери от Давы
14 февраля 2025, 21:05

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Дава скоро впервые станет отцом. Певица отреагировала на беременность Мари Краймбрери.
Бузова несколько лет встречалась с Давидом Манукяком, более известным как Дава. Певица даже задумывалась о создании семьи и рождении ребёнка от возлюбленного. Однако до этого так и не дошло – пара не пережила кризис в отношениях и громко рассталась.

14 февраля на концерте МУЗ-ТВ Бузовой задали вопрос о серьёзных переменах в жизни её бывшего.

«Когда это стало известно, я была в отпуске в Таиланде, у меня был детокс, в том числе и в сфере социальных сетей. Сейчас я всё вижу – не слепая, это не могло пройти мимо меня. Меня удивляет, почему всем интересно моё мнение? Могу лишь сказать о том, если это правда, конечно, что дети – это всегда счастье, это всегда чудо. Я, конечно же, поздравляю ребят и желаю им всего самого хорошего», – отметила Бузова.
Певица добавила, что она уже давно прекратила общение с Давой, который какое-то время пытался вернусь её, продолжал ухаживать. Но тогда Ольга поняла, что отношения с Давидом должны остаться в прошлом, в котором было много хорошего и не очень.

Также Бузова подчеркнула, что ни Давы, ни Мари Краймбрери в её жизни нет, поэтому она не видит смысла писать что-то и комментировать.

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#певица
#счастье
#семьи
#мнение
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#отношения
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Джастина Бибера поймали на флирте с известной певицей на фоне слухов о разрыве с Хейли
14 февраля 2025, 20:41

Джастин Бибер и Хейли Бибер (Фото: Инстаграм* @justinbieber)

Певца Джастина Бибера поймали на флирте с исполнительницей и актрисой Кеке Палмер. Неожиданную активность музыканта заметили пользователи на его страничке в соцсети.
Кеке Палмер в своем блоге серией фото. Бибер, которого в недавнее время подозревают в разладе с супругой, не остался в стороне и написал.

«Она сказала, что я появляюсь как снег на голову», — написал Джастин и дополнил комментарий влюбленным эмодзи.

Поклонники Кеке не оставили без внимания комментарий Палмер и задались вопросом о мотивах таких приятных слов.

«Джастин? Что ты здесь делаешь?», «Джастин Бибер готовится уйти от Хейли», — отмечали фанаты актрисы.

В январе 2025 года поклонники Джастина Бибера выяснили, что он отписался от своей жены Хейли в соцсети. Потом артист написал в личном блоге, что некто зашел с его аккаунта и сделал это.

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#развод
#отношения
#супруги
#соцсети
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Цыганова назвала «голубой грязью» Киркорова, Баскова и SHAMAN’а
14 февраля 2025, 20:27

Виктория Цыганова (фото: Telegram/@vika_tsyganova63)

Певица Виктория Цыганова раскритиковала выдачу званий «Заслуженный артист России» таким исполнителям, как Филипп Киркоров, Николай Басков и Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN. В беседе с ОСН она заявила, что современная российская эстрада — это автомобиль, одно колесо которого увязло в «голубой грязи», а второе — воюет.
«Я сегодня с иронией продолжаю смотреть на раздачу подобных званий таким «супергероям», как Филипп Киркоров и Николай Басков. Последний звание заслуженного артиста и вовсе по малолетке получил. А SHAMAN, который оказался в их числе и вовсе поражает своим бесстрашием и безжалостным поведением», — возмутилась певица в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Цыганова считает, что присваивать столь высокие звания нужно более осознанно. Она также призналась, что ждет, когда «филькины грамоты» перестанут раздавать недостойным артистам.
«Мне бы очень хотелось, чтобы отвалилась эта голубая история. Я говорю об этом с ерничеством», — уточнила Цыганова.
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#шоу-бизнес
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