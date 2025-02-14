Звезда «Иллюзиониста» Элеонор Томлинсон впервые стала мамой

Британская артистка Элеонор Томлинсон родила первенца. Об этом актриса фильма «Иллюзионист» рассказала в социальных сетях.
Элеонор опубликовала трогательное фото, на котором ребенок держит ее за палец. Томлинсон ничего не написала, а только оставила эмодзи в виде красного сердечка под постом.
Актриса состоит в браке с профессиональным регбистом Уиллом Оуэном. Новоиспеченные родители еще не раскрыли пол и имя новорожденного.
Супругов начали поздравлять с прекрасным событием коллеги по цеху. В их числе: звезда сериала «Бриджертоны» Никола Кохлан, артистка Лаура Хэддок и Кимберли Никсон. Они пожелали Томлинсон скорее восстановиться после родов. Их радость разделили и поклонники пары.
Элеонор вступила в отношения с Уиллом Оуэном в 2021 году. Через год влюбленные поженились. Торжество прошло в Котсуолдских холмах.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Актриса состоит в браке с профессиональным регбистом Уиллом Оуэном. Новоиспеченные родители еще не раскрыли пол и имя новорожденного.
Супругов начали поздравлять с прекрасным событием коллеги по цеху. В их числе: звезда сериала «Бриджертоны» Никола Кохлан, артистка Лаура Хэддок и Кимберли Никсон. Они пожелали Томлинсон скорее восстановиться после родов. Их радость разделили и поклонники пары.
Элеонор вступила в отношения с Уиллом Оуэном в 2021 году. Через год влюбленные поженились. Торжество прошло в Котсуолдских холмах.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева