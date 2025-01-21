«Меня переполняют эмоции»: Ольга Бузова исполнила давнюю мечту в свой день рождения

Ольга Бузова (фото: соцсети)
Певица Ольга Бузова 20 января отметила своё 39-летие и исполнила давнюю мечту.
В настоящее время телеведущая путешествует по Марокко со своей близкой подругой. В честь дня рождения Бузова исполнила свою давнюю мечту – встретила первый рассвет нового года жизни на воздушном шаре.
Певица поделилась своими чувствами с подписчиками. Она рассказала, что безумно счастлива, её переполняют эмоции от исполнения мечты.
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Певица поделилась своими чувствами с подписчиками. Она рассказала, что безумно счастлива, её переполняют эмоции от исполнения мечты.
«Желаю нам всем всегда радоваться, пусть даже мелочам. Исполнять свои желания. Жить и наслаждаться. Пусть у нас у всех сбудутся все мечты», – написала Бузова в соцсетях.Читайте также:
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Анастасия Чинкова