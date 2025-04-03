Сын актрисы Анастасии Заворотнюк не ведёт блог и не даёт интервью журналистам

Анастасия Заворотнюк (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Минул практически год со смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Родные артистки тяжело пережили её кончину. Своими чувствами делилась дочь Анастасии Анна в личном блоге, сейчас девушка ждёт рождения ребёнка.
Что касается сына Заворотнюк Майкла, о нём практических ничего не известно, сообщает издание Woman.ru.
Майкл ведёт закрытый образ жизни. На светских мероприятиях его не увидишь, да и соцсети он не ведёт, как его сестра Анна. С момента смерти Анастасии Майкл ни разу не делился открыто своими чувствами и не давал никаких комментариев журналистам.
Известно, что сын Заворотнюк окончил международно-правовой факультет МГИМО в 2023 году. У него есть возлюбленная София, с которой он вместе живёт. Работает Майкл преподавателем игры на гитаре.
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Майкл ведёт закрытый образ жизни. На светских мероприятиях его не увидишь, да и соцсети он не ведёт, как его сестра Анна. С момента смерти Анастасии Майкл ни разу не делился открыто своими чувствами и не давал никаких комментариев журналистам.
Известно, что сын Заворотнюк окончил международно-правовой факультет МГИМО в 2023 году. У него есть возлюбленная София, с которой он вместе живёт. Работает Майкл преподавателем игры на гитаре.
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Анастасия Чубина