«Янис щенок?»: Анна Седокова рассказала скандальную правду об умершем муже

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)
Анна Седокова после смерти бывшего мужа постепенно вернулась к привычной жизни и даже успела записать новую песню. Теперь она готова поделиться подробностями о своей жизни с Янисом Тиммой. Она отметила, что последние четыре года он, к сожалению, не работал или работал бесплатно, в то время как она продолжала трудиться. В связи с этим она задала вопрос о том, о каких деньгах можно говорить.
После этого она заявила, что баскетболист сам сделал свой выбор.
Украинка с самыми большими щеками в мире похвасталась откровенным фото
Мария Шукшина запретила «оживлять» своего отца в кино
«Так важно вновь почувствовать себя красивой!»: Сражающаяся с раком Сабина Пантус любуется собой
«Кого приручили? Он щенок, мальчик? Вы же сами сейчас его так унижаете и обесцениваете. Даю ответы: телефоны я забрала свои, которые Янис у меня украл, уходя. Его телефоны остались у следствия. Это есть в материалах дела со всеми доказательствами. Вы хотите знать правду? А что, если она изменит ваше мнение о нем? Думаете, об этом стоит говорить публично только, чтобы потешить интерес людей?» — возмутилась экс-солистка «ВИА Гры».После того как певица высказалась, некоторые встали на ее сторону, в то время как другие продолжили обвинять ее во всех бедах. Седокова, в свою очередь, не ощущает своей вины.
«Как я могла это изменить? Если у вас есть ответ, поделитесь им. Я каждый день задаю себе этот вопрос. Как я могла повлиять на решение взрослого человека, которому 30 лет и который ростом два метра? Как? Возможно, вы эксперты и сможете помочь в нашей ситуации», — возмутилась артистка.Читайте также:
Украинка с самыми большими щеками в мире похвасталась откровенным фото
Мария Шукшина запретила «оживлять» своего отца в кино
«Так важно вновь почувствовать себя красивой!»: Сражающаяся с раком Сабина Пантус любуется собой
Анастасия Хохлова