Джастин Бибер сделал признание о наркотической зависимости

08 июня 2025, 18:38

Джастин Бибер обвинил бывшую команду в том, что они сделали из него наркомана

Джастин Бибер (Фото: Instagram* @justinbieber)

Бывшая команда Джастина Бибера вынуждала его принимать наркотические вещества ради прибыли. Об этом певец сообщил в личном блоге.