Джастин Бибер сделал признание о наркотической зависимости
Бывшая команда Джастина Бибера вынуждала его принимать наркотические вещества ради прибыли. Об этом певец сообщил в личном блоге.
По его словам, все началось в период после первого мирового тура. Ради «эффективности» исполнителя заставляли принимать мощное психоактивное вещество. Цель была простая: чтобы Бибер работал больше, быстрее и громче.
Артист уверен, что эксперименты с запрещенными препаратами, что проводились на нем в рамках работы, сыграли с ним злую шутку. Все это подорвало здоровье и психику, добавил Бибер.
Джастин призвал подписчиков, чтобы те как можно меньше трудились, и как можно больше времени посвящали себе и ментальному здоровью.
*Запрещен в РФ
Читайте также: