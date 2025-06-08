Джастин Бибер сделал признание о наркотической зависимости

Джастин Бибер обвинил бывшую команду в том, что они сделали из него наркомана
Джастин Бибер (Фото: Instagram* @justinbieber)

Бывшая команда Джастина Бибера вынуждала его принимать наркотические вещества ради прибыли. Об этом певец сообщил в личном блоге.



По его словам, все началось в период после первого мирового тура. Ради «эффективности» исполнителя заставляли принимать мощное психоактивное вещество. Цель была простая: чтобы Бибер работал больше, быстрее и громче.

Артист уверен, что эксперименты с запрещенными препаратами, что проводились на нем в рамках работы, сыграли с ним злую шутку. Все это подорвало здоровье и психику, добавил Бибер.

Джастин призвал подписчиков, чтобы те как можно меньше трудились, и как можно больше времени посвящали себе и ментальному здоровью.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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