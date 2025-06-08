Вячеслав Малежик не смог восстановиться после инсульта
78-летний певец Вячеслав Малежик заявил, что после инсульта подволакивает ногу
Певец Вячеслав Малежик впервые рассказал о своей жизни после инсульта. Об этом он сообщил в шоу «Секрет на миллион».
По словам 78-летнего артиста, все началось с обычной головной боли на отдыхе в Черногории. Местные врачи не смогли сразу поставить диагноз. О том, что случился инсульт, специалисты поняли только на следующий день.
«Я спрыгнул с постели по привычке, но у меня подкосились ноги, и я рухнул. В этот момент я понял, что рука не работает, нога не работает, а еще я понял, что глотать не могу», — вспомнил Малежик.
За жизнь композитора боролись три месяца. В ответ на вопрос ведущей программы Леры Кудрявцевой о том, удалось ли полностью восстановиться, Малежик ответил отрицательно, поскольку до сих пор «подволакивает ногу».