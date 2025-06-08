Вячеслав Малежик не смог восстановиться после инсульта

08 июня 2025, 18:11

78-летний певец Вячеслав Малежик заявил, что после инсульта подволакивает ногу

Вячеслав Малежик (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Певец Вячеслав Малежик впервые рассказал о своей жизни после инсульта. Об этом он сообщил в шоу «Секрет на миллион».





По словам 78-летнего артиста, все началось с обычной головной боли на отдыхе в Черногории. Местные врачи не смогли сразу поставить диагноз. О том, что случился инсульт, специалисты поняли только на следующий день.





«Я спрыгнул с постели по привычке, но у меня подкосились ноги, и я рухнул. В этот момент я понял, что рука не работает, нога не работает, а еще я понял, что глотать не могу», — вспомнил Малежик.