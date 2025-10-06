Джастин Бибер улетел в Шотландию без жены на фоне свадьбы Селены Гомес

06 октября 2025, 22:52

Бибер без семьи уехал отдыхать в Шотландию из-за свадьбы Гомес

Джастин Бибер (Фото: Instagram* / @lilbieber)

Выходные Джастина Бибера прошли вдали от жены Хейли и их годовалого сына Джека Блюза. Певец отправился в Шотландию, где провёл время в компании друзей, сообщает Daily Mail.