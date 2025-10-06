Джастин Бибер улетел в Шотландию без жены на фоне свадьбы Селены Гомес
Выходные Джастина Бибера прошли вдали от жены Хейли и их годовалого сына Джека Блюза. Певец отправился в Шотландию, где провёл время в компании друзей, сообщает Daily Mail.
В Шотландии Бибер насладился традиционным чаепитием в пятизвёздочном отеле и устроил небольшой концерт для гостей, сыграв на пианино одну из новых песен.
Кроме того, певец сыграл партию в гольф, несмотря на непогоду во время шторма Эми. Даже при отключении электричества в некоторых домах рядом Бибер прошёл все 18 лунок, проявив сосредоточенность и упорство, несмотря на потерю мячей на некоторых участках поля.
Поездка стала для него способом отдохнуть на фоне свадьбы бывшей девушки Селены Гомес с продюсером Бенни Бланко. Поклонники активно обсуждали событие в сети, иногда шутя над Бибером, несмотря на то что большая часть вражды между фанатами пары была надуманной.
