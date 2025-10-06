Достижения.рф

Ольга Бузова приобрела очень дорогую сумку во время мини-отпуска в Турции

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Певица и телеведущая Ольга Бузова в свежем видео из отпуска в турецком Бодруме показала новую сумку Chanel, купленную в бутике.



Стоимость аксессуара, по данным пользователей сети, составила 728 тысяч рублей.

В личном блоге Бузова отметила, что короткий отдых на море всегда хорошая идея, несмотря на плотный график: уже завтра певица должна выступать в спектакле в Москве.

Это не первая дорогая покупка звезды. Ранее она показала подарок стоимостью три миллиона рублей — браслет Bvlgari из розового золота, который получила от поклонника на премьере нового сезона шоу «Звёзды в джунглях».

Бузова активно делится роскошными приобретениями и событиями своей жизни через социальные сети, демонстрируя стиль и дорогие аксессуары.

Софья Метелева

