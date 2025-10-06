Ольга Бузова приобрела очень дорогую сумку во время мини-отпуска в Турции
Певица и телеведущая Ольга Бузова в свежем видео из отпуска в турецком Бодруме показала новую сумку Chanel, купленную в бутике.
Стоимость аксессуара, по данным пользователей сети, составила 728 тысяч рублей.
В личном блоге Бузова отметила, что короткий отдых на море всегда хорошая идея, несмотря на плотный график: уже завтра певица должна выступать в спектакле в Москве.
Это не первая дорогая покупка звезды. Ранее она показала подарок стоимостью три миллиона рублей — браслет Bvlgari из розового золота, который получила от поклонника на премьере нового сезона шоу «Звёзды в джунглях».
Бузова активно делится роскошными приобретениями и событиями своей жизни через социальные сети, демонстрируя стиль и дорогие аксессуары.
