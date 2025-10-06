Ольга Бузова приобрела очень дорогую сумку во время мини-отпуска в Турции

06 октября 2025, 22:12

Ольга Бузова купила сумку Chanel за 728 тысяч рублей в Бодруме

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Певица и телеведущая Ольга Бузова в свежем видео из отпуска в турецком Бодруме показала новую сумку Chanel, купленную в бутике.