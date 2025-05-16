Джастин Бибер впервые высказался об издевательствах со стороны P. Diddy

Джастин Бибер (Фото: Instagram* @justinbieber)
Джастин Бибер познакомился с P. Diddy в 15-летнем возрасте. Певец впервые рассказал, что на самом деле связывает его со скандальным рэпером.
Суды над музыкантом, обвиняемом в изнасилованиях, абьюзе и торговле людьми, продолжаются. Имя Бибера часто всплывает в связи с этой ситуацией.
Теперь же источники, приближенные к Джастину, сообщили, что рэпер никогда не вёл себя недостойным образом по отношению к нему. Бибер не был объектом для сексуального или прочего абьюза со стороны P. Diddy.
Также инсайдеры отмечают, что Бибер просто дружил с сыновьями рэпера Куинси и Джастином Комбсом.
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Теперь же источники, приближенные к Джастину, сообщили, что рэпер никогда не вёл себя недостойным образом по отношению к нему. Бибер не был объектом для сексуального или прочего абьюза со стороны P. Diddy.
Также инсайдеры отмечают, что Бибер просто дружил с сыновьями рэпера Куинси и Джастином Комбсом.
«Хотя Джастин не входит в число жертв Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy – прим. ред.), есть люди, которым он действительно навредил. Отвлечение внимания от этой реальности отвлекает от справедливости, которой эти жертвы по праву заслуживают», – заявил представитель Бибера в интервью с TMZ.Читайте также:
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Анастасия Чинкова