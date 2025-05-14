Экс-возлюбленная P. Diddy обвинила его в извращениях

Николай Перминов запомнился зрителям своей мужественной внешностью и харизмой, благодаря чему органично вписывался в криминальные драмы, боевики и психологические триллеры. Однако мало кто знает, что его собственная биография по драматизму может соперничать с самыми острыми сюжетами кинофильмов. Подробнее в материале «Радио 1».