Экс-возлюбленная P. Diddy обвинила его в извращениях

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Рэпера Шона Комбса (P. Diddy) обвинила в извращениях его бывшая возлюбленная Кэсси Вентура. Как уточняют журналисты, женщина дала показания в суде. Вентура стала встречаться с 36-летним исполнителем в 19-летнем возрасте. По ее признанию, она была «безумно влюблена», а затем «ужасно боялась» звезду.
По словам Вентуры, Комбс часто бил ее для запугивания, а иногда и разбрасывал оружие по дому. Кроме того, Кэсси не могла отказаться от извращенных видов секса, которые предлагал рэпер. Он полностью контролировал девушку.
Вентура заключила, что вечеринки длились от 36 до 72 часов, а самая долгая была на протяжении четырех дней. На каждой из них использовалось не менее десяти бутылок детского масла и запрещенные вещества.
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Вентура заключила, что вечеринки длились от 36 до 72 часов, а самая долгая была на протяжении четырех дней. На каждой из них использовалось не менее десяти бутылок детского масла и запрещенные вещества.
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Никита Кротов