Бывшая рэпера P. Diddy раскрыла новые подробности по его уголовному делу

Кэсси Вентура (Фото: Instagram*/cassie)
Киноактриса Кэсси Вентура заявила в суде, что из-за рэпера P. Diddy (Шон Комбс) у нее появились проблемы с ЖКТ и мочеполовой системой. По ее словам, мужчина принуждал ее к сексу с незнакомцами.
На здоровье отразилось и регулярное употребление запрещенных препаратов, добавила Вентура. Также у девушки было истощение, а из-за частых оральных актов появились язвы во рту. Когда Вентура ушла от Комбса и вышла замуж, тот ее нашел и изнасиловал. При даче показаний девушка постоянно плакала.
Накануне Кэсси заявила, что P. Diddy принуждал ее к извращенным видам секса. Она встречалась с рэпером, когда ей было 19 лет. Вентура отмечала, что вечеринки P. Diddy могли длиться по четыре дня с использованием как минимум десяти бутылок детского масла.
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*Запрещен в РФ
Накануне Кэсси заявила, что P. Diddy принуждал ее к извращенным видам секса. Она встречалась с рэпером, когда ей было 19 лет. Вентура отмечала, что вечеринки P. Diddy могли длиться по четыре дня с использованием как минимум десяти бутылок детского масла.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов