Бывшая рэпера P. Diddy раскрыла новые подробности по его уголовному делу

Сыну Ляйсан Утяшевой и Павла Воли исполнилось 12 лет. Несмотря на то что супруги по-прежнему оберегают наследника от излишнего внимания, гимнастка в этот день сделала исключение — в соцсетях она поделилась редкими кадрами с сыном и сопроводила их тёплым обращением, в котором раскрыла некоторые малоизвестные подробности о нём.