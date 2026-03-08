Джастин Тимберлейк потребовал удалить видео с его арестом: реакция суда

08 марта 2026, 21:37

Суд в США отреагировал на требование певца Тимберлейка удалить кадры его ареста

Джастин Тимберлейк (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Джастин Тимберлейк добивается запрета на публикацию записи с нагрудных камер полицейских, на которой запечатлели его арест за вождение в нетрезвом виде на Лонг‑Айленде.