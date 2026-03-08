Джастин Тимберлейк потребовал удалить видео с его арестом: реакция суда
Джастин Тимберлейк добивается запрета на публикацию записи с нагрудных камер полицейских, на которой запечатлели его арест за вождение в нетрезвом виде на Лонг‑Айленде.
Как пишет The Hollywood Reporter, адвокаты артиста настаивают, что видео «затрагивает различные аспекты жизни и эмоционального состояния» певца и, по их словам, может причинить ему непоправимый ущерб. Сам инцидент произошёл в 2024 году.
По версии полиции, исполнитель проигнорировал знак, запрещающий движение, затем нарушил разметку, а после остановки от него, как отмечается, исходил сильный запах алкоголя. С тех пор Тимберлейк пытается не допустить выхода записи в публичный доступ.
Его представители провели встречу с судьёй и попросили либо заблокировать публикацию, либо назначить проверку материалов, чтобы убедиться, что в обнародованные документы не попадёт то, что не подлежит раскрытию по закону штата Нью‑Йорк о свободе информации. При этом Верховный суд округа Саффолк, где рассматривается иск, по итогам недавнего совещания формальных решений не принял. Вместо этого судья предложил сторонам обсудить возможное урегулирование и дал городу время подготовить ответ на исковое заявление, говорится в статье.
