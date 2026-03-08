«Ё-моё! Мой тренер — зверь!»: Агата Муцениеце интенсивно тренируется после родов
Агата Муцениеце активно возвращается в форму после рождения дочери и показала в личном блоге, как проходят её тренировки в спортзале.
Актриса опубликовала видео, где под внимательным контролем тренера выполняет упражнения с гантелями (на момент публикации кадры отсутствуют — прим. ред.). Повторить движение ей удалось четыре раза, после чего тренер помог удержать вес, а Агата, улыбаясь, прокомментировала.
«Ё-моё! Это очень тяжело! Жесть! Мой тренер — зверь!» — поделилась знаменитость.
Далее Муцениеце с энтузиазмом била канатами об пол, опускалась на колени и снова поднималась, показывая, что настроилась тренироваться серьёзно и не сдаваться.