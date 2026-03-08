Фанаты увидели 16-летнюю дочь Ивана Жидкова от Татьяны Арнтгольц

08 марта 2026, 20:32

Поклонники Ивана Жидкова увидели его 16-летнюю дочь от Татьяны Арнтгольц

Иван Жидков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

42-летний Иван Жидков опубликовал в личном блоге снимок с 16-летней дочерью от Татьяны Арнтгольц. Мария живёт с отцом с 2023 года, однако совместные фото актёр выкладывает крайне редко. Сама девушка предпочитает непубличный образ жизни.