Фанаты увидели 16-летнюю дочь Ивана Жидкова от Татьяны Арнтгольц
42-летний Иван Жидков опубликовал в личном блоге снимок с 16-летней дочерью от Татьяны Арнтгольц. Мария живёт с отцом с 2023 года, однако совместные фото актёр выкладывает крайне редко. Сама девушка предпочитает непубличный образ жизни.
Когда родители разводились, ей было всего четыре года. Жидков и Арнтгольц состояли в браке с 2008 по 2013 год и после расставания сумели сохранить тёплые отношения. Актриса отмечала, что бывший супруг повёл себя достойно, и поддержала решение дочери переехать к папе.
Сейчас Жидков живёт с Марией Чередниченко, которая младше его на 17 лет. О романе пара рассказала в 2022 году. Татьяна Арнтгольц тем временем недавно развелась с Марком Богатырёвым, за которого вышла замуж в 2020-м.
