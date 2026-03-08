Муж Катерины Шпицы поздравил актрису с 8 марта и показал ее обнаженные фото
Муж актрисы Шпицы показал ее голые фото и поздравил с 8 марта
Муж актрисы Катерины Шпицы, Руслан Панов, поздравил супругу и всех женщин с 8 Марта, опубликовав в личном блоге трогательное обращение.
Свои слова фотограф дополнил откровенными снимками Катерины, сделанными им самим. На одном кадре актриса позирует в воде, прикрываясь цветами, на другом — сидит у края бассейна, скрываясь за растениями и влажной тканью.
«Для меня моя жена стала музой. Всё, что я делаю в жизни — моё творчество и работа — вдохновлены ей», — поделился он.
Панов также отметил, что праздник — хороший повод сказать спасибо всем женщинам, которые его окружают. В лице супруги он поздравил всех знакомых девушек и поблагодарил их за то, что они делают его мир «красивым и цветным»