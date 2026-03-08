Муж Катерины Шпицы поздравил актрису с 8 марта и показал ее обнаженные фото

08 марта 2026, 17:50

Муж актрисы Шпицы показал ее голые фото и поздравил с 8 марта

Катерина Шпица (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Муж актрисы Катерины Шпицы, Руслан Панов, поздравил супругу и всех женщин с 8 Марта, опубликовав в личном блоге трогательное обращение.





Свои слова фотограф дополнил откровенными снимками Катерины, сделанными им самим. На одном кадре актриса позирует в воде, прикрываясь цветами, на другом — сидит у края бассейна, скрываясь за растениями и влажной тканью.





«Для меня моя жена стала музой. Всё, что я делаю в жизни — моё творчество и работа — вдохновлены ей», — поделился он.