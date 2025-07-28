Виктория Лопырева выложила редкое совместное фото с моложавой мамой со дня рождения
Модель и телеведущая Виктория Лопырева выложила редкий снимок с моложавой мамой Ириной. Последнее совместное фото они сделали на вечеринке в честь 42-летия Виктории.
Лопырева отметила день рождения в кругу самых близких, пригласив родных и друзей. На снимке, опубликованном в личном блоге, она позирует с 65-летней мамой Ириной. Ее внешность мало изменилось за последние пару лет, мама заметности продолжает выглядеть все так же молодо. Фанаты не раз отмечали, что сразу заметно семейное сходство.
«Мама? Не верю! Так вот в кого вы такая умопомрачительная красотка», — писали однажды комментаторы под их совместными фото.Мама Виктории выбрала для праздника элегантное черное платье с декором на бедрах, а сама именинница блистала в смелом мини-платье с корсетом, подчеркивающем ее стройную фигуру.
Под день рождения Лопырева также выкладывала в соцсети праздничный пост, заряженный позитивом. Она напомнила подписчикам, что любые «сюрпризы» судьбы, которые встают на пути к желаниям — это не ошибки, а неизбежная часть жизненного пути.
«Чем старше я, тем сильнее мой дух и теперь приходится детально и очень осознанно подходить к желаниям, так как они исполняются именно так, как я их формулирую. И всегда есть нюансы! (...) Самые строгие судьи — это мы сами, потому что от себя не убежишь и себя не обманешь», — писала фотомодель.В конце она отправила всем читающим теплое «спасибо».
Лопырева не показала, был ли на празднике ее муж Игорь Булатов. Не считая снимка, где звезда «тэгнула» маму, она выложила лишь несколько индивидуальных фото и не показала других участников мероприятия. Напомним, что Булатов и Лопырева сохраняют формальный брак и вместе заботятся о сыне, хотя уже несколько лет живут раздельно. Подробнее о личной жизни и карьере Виктории Лопыревой читайте в нашем материале.
*Деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России