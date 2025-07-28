Виктория Лопырева выложила редкое совместное фото с моложавой мамой со дня рождения

28 июля 2025, 23:59

Виктория Лопырева (Фото: Instagram* @lopyrevavika)

Модель и телеведущая Виктория Лопырева выложила редкий снимок с моложавой мамой Ириной. Последнее совместное фото они сделали на вечеринке в честь 42-летия Виктории.





Лопырева отметила день рождения в кругу самых близких, пригласив родных и друзей. На снимке, опубликованном в личном блоге, она позирует с 65-летней мамой Ириной. Ее внешность мало изменилось за последние пару лет, мама заметности продолжает выглядеть все так же молодо. Фанаты не раз отмечали, что сразу заметно семейное сходство.



Виктория Лопырева с мамой Ириной несколько лет назад (Фото: Instagram* @lopyrevavika)



«Мама? Не верю! Так вот в кого вы такая умопомрачительная красотка», — писали однажды комментаторы под их совместными фото.

Виктория Лопырева с мамой Ириной (Фото: Instagram* @lopyrevavika)



«Чем старше я, тем сильнее мой дух и теперь приходится детально и очень осознанно подходить к желаниям, так как они исполняются именно так, как я их формулирую. И всегда есть нюансы! (...) Самые строгие судьи — это мы сами, потому что от себя не убежишь и себя не обманешь», — писала фотомодель.