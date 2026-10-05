«Джей Ло за один доллар»: задержанная в Миннесоте женщина удивила сходством с Лопес
Фотография 35-летней Сирены Энн Куэст из Миннесоты неожиданно разлетелась по соцсетям после её задержания по подозрению в краже. Пользователи обратили внимание не столько на обстоятельства дела, сколько на поразительное сходство женщины с Дженнифер Лопес, сообщает RadarOnline.
На снимке, сделанном после задержания офисом шерифа округа Райт, Куэст запечатлена с высокой причёской и серьгами-кольцами. Именно такой образ и черты лица напомнили интернет-пользователям знаменитую певицу и актрису.
Куэст подозревают в краже двух упаковок аккумуляторов для электроинструментов общей стоимостью около 580 долларов. Инцидент произошёл в городе Монтичелло. После задержания женщину освободили без внесения залога.
Тем временем фотография успела стать вирусной. Одни пользователи в шутку предположили, что Куэст вполне могла бы попробовать зарабатывать в качестве двойника Лопес. Другие и вовсе назвали её «версией Джей Ло из магазина за один доллар».
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