«Джей Ло за один доллар»: задержанная в Миннесоте женщина удивила сходством с Лопес

05 октября 2026, 21:42

Копию Дженнифер Лопес задержали по подозрению в краже

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Фотография 35-летней Сирены Энн Куэст из Миннесоты неожиданно разлетелась по соцсетям после её задержания по подозрению в краже. Пользователи обратили внимание не столько на обстоятельства дела, сколько на поразительное сходство женщины с Дженнифер Лопес, сообщает RadarOnline.