Адвокат Лурье опровергла заявления о продаже бывшей квартиры Долиной
Адвокат Свириденко: Лурье не продает квартиру, которую она купила у Долиной
Полина Лурье не продает квартиру в Хамовниках, которую она купила у певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.
В понедельник в средствах массовой информации появились сведения о том, что прежняя жилплощадь артистки выставлена на продажу.
«Полина квартиру не продает», — сказала правозащитница.
До этого стало известно, что Полина Лурье выставила на продажу квартиру в Хамовниках, из-за которой она судилась с Ларисой Долиной почти год. Начальная цена объекта составляет 200 миллионов рублей. За реализацию этой скандальной недвижимости взялся коллега риелтора, участвовавшего в первой сделке. Однако агентство не публикует объявление на сайтах, так как Полина боится негативных комментариев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».