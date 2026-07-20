Адвокат Лурье опровергла заявления о продаже бывшей квартиры Долиной

20 июля 2026, 12:30

Адвокат Свириденко: Лурье не продает квартиру, которую она купила у Долиной

Светлана Свириденко (Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский)

Полина Лурье не продает квартиру в Хамовниках, которую она купила у певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.





В понедельник в средствах массовой информации появились сведения о том, что прежняя жилплощадь артистки выставлена на продажу.





«Полина квартиру не продает», — сказала правозащитница.