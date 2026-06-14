«Воспринимают как гнилого человека»: Влад Череватый высказался о репутации Полины Дибровой
Влад Череватый заявил, что Полину Диброву неправильно воспринимают в обществе
Экстрасенс Влад Череватый дал откровенную оценку общественному образу Полины Дибровой во время участия в реалити-шоу «Мастер игры». В разговоре с участницей он заявил, что многие люди воспринимают её совсем не такой, какой она является на самом деле.
Полина подняла тему своей репутации и призналась, что хотела бы избавиться от негативного отношения со стороны окружающих. По её словам, общественность часто формирует о ней ошибочное мнение. Череватый отметил, что проблема связана с тем, как Диброва преподносит себя людям.
«Вас воспринимают как гнилого человека, хотя это не так. Это прям считывается, вы пытаетесь закрыть себя настоящую», — заявил экстрасенс в премьерном выпуске второго сезона шоу.Полина согласилась с его словами и признала, что многие действительно считают её высокомерной и надменной. При этом она подчеркнула, что такой образ не соответствует её настоящему характеру.
По мнению Череватого, для изменения общественного восприятия Дибровой необходимо стать более открытой и чаще показывать себя настоящую.