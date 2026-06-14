«Пять суток я провела в агонии»: Анита Цой рассказала о тяжёлом лечении

14 июня 2026, 21:37

Анита Цой вспомнила опыт лечения в онкоцентре

Анита Цой (Фото: Instagram* / @anitatsoy)

Анита Цой в программе «Ты не поверишь!» поделилась подробностями тяжёлого лечения, через которое ей пришлось пройти из-за проблем со щитовидной железой, с которыми она живёт с рождения. Со временем ситуация ухудшилась настолько, что сердце начало работать с повышенной нагрузкой.





Врачи рекомендовали ей безоперационную процедуру — лечение с использованием радиоактивного йода с целью удаления щитовидной железы. После приёма препарата певицу поместили в изолированную палату со специальными стенами, поглощающими радиацию, где она провела несколько суток под наблюдением.



Артистка вспоминает этот период как крайне тяжёлый эмоционально и физически, отмечая, что испытала на себе состояние, схожее с тем, через которое проходят тяжёлые пациенты.





«Пять суток я провела просто в агонии. <...> Я почувствовала, что испытывают на себе люди, больные раком. У меня это разовая процедура, а у них это постоянная история. Я понимаю их теперь...», — поделилась артистка.