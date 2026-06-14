Звезда «Доктор Куин» Сеймур выходит замуж в пятый раз
Актриса Джейн Сеймур подтвердила помолвку с 78-летним певцом и автором песен Джоном Замбетти. О радостном событии звезда сериала «Доктор Куин, женщина-врач». Об этом сообщает Page Six.
По словам 75-летней актрисы, она встретила человека, который хочет провести с ней всю жизнь. Сеймур отметила, что её избранник — музыкант и автор песен, а творчество сегодня занимает особое место в их доме.
Пара состоит в отношениях уже три года. Их знакомство произошло благодаря детям на концерте группы Shwayze. С тех пор Джейн и Джон практически не расстаются и вместе проводят большую часть времени.
Для актрисы этот брак станет пятым. Ранее она была замужем за режиссёром Майклом Аттенборо, писателем Джеффри Планером, бизнесменом Дэвидом Флинном и актёром Джеймсом Кичем. Последний союз продлился более двадцати лет — с 1993 по 2015 год.
В социальных сетях Сеймур призналась, что сейчас переживает один из самых счастливых периодов своей жизни. По её словам, они с Замбетти встретили друг друга именно тогда, когда были к этому готовы.
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