Звезда «Доктор Куин» Сеймур выходит замуж в пятый раз

14 июня 2026, 22:29

75-летняя Джейн Сеймур подтвердила помолвку с музыкантом Джоном Замбетти

Джейн Сеймур (Фото: Instagram* / @janeseymour)

Актриса Джейн Сеймур подтвердила помолвку с 78-летним певцом и автором песен Джоном Замбетти. О радостном событии звезда сериала «Доктор Куин, женщина-врач». Об этом сообщает Page Six.