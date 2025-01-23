Разошлась с мужем из-за СВО и раскрыла страшную болезнь: что стало с фигуристкой Юлией Липницкой

Юлия Липницкая (Фото: kremlin.ru)
Российская фигуристка Юлия Липницкая стала самой юной олимпийской чемпионкой в истории фигурного катания. Ей было 15 лет, когда она выиграла в командном турнире на Олимпийских играх в 2014 году в Сочи. С победой спортсменку лично поздравил российский лидер Владимир Путин.
О Липницкой писали в зарубежных СМИ, ее в письме даже поблагодарил американский режиссер Стивен Спилберг — за выбор образа для программы, выполненной в стиле его кинокартины «Список Шиндлера». Несмотря на такой громкий успех, через три года карьера спортсменки завершилась. Почему Липницкая приняла решение уйти из спорта, как она боролась с анорексией и чем она занимается сегодня — в материале «Радио 1».
Будущая олимпийская чемпионка родилась 5 июня в 1998 году в Екатеринбурге. Ее мама — Даниела — воспитывала дочку одна, отец ушел из семьи еще до рождения девочки. Тяга к спорту появились у Юли еще в юном возрасте. Тогда Даниела записала дочь в секцию по фигурному катанию, чтобы ее энергия уходила в нужное русло, однако в то время мама девочки и не подозревала, что обычные занятия приведут к такому результату.
В 2009 году юная спортсменка вместе с мамой переехала в Москву. Будущая чемпионка попросилась к заслуженному тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе. С тех пор началась тяжелая работа.
Сначала Юлия завоевала золотую медаль финала Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. На чемпионате России в 2012 году она заняла второе место. А на чемпионате мира среди юниоров — выиграла золото.
2014 год стал судьбоносным для фигуристки. Она стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, выиграв обе программы. Также получила серебряную медаль на чемпионате мира и стала чемпионкой Европы. С 10 февраля 2014 года Юлия стала заслуженным мастером спорта РФ.
По ее словам, она всегда понимала, что не имеет права на ошибку.
Но на чемпионате России в декабре 2014 года Липницкая заняла только девятое место, из-за чего не попала в состав сборной на чемпионат Европы.
В ноябре 2015 года в российском мире фигурного катания произошел скандал. Липницкая решила сменить тренера. Вместо Этери Тутберидзе, с которой она работала шесть лет, наставником стал Алексей Урманов.
Многие пытались выяснить причины. Сама тренер заявляла, что между ней и Юлией пропало доверие. По мнению Тутберидзе, Липницкая якобы потеряла интерес к совместной работе. Тем более, что о желании сменить тренера тренер узнала не от своей воспитанницы лично, а через руководство Федерации фигурного катания на коньках России.
Намекнула на непростые условия и Липницкая. Она удивилась, когда пришла к Урманову, поскольку тот создавал совершенно иную атмосферу.
В 2015 году после ухода от Тутберидзе результаты фигуристки сильно ухудшились. Под руководством Урманова спортсменка так ничего и не выиграла. Спустя несколько лет Липницкая сообщила, что завершает свою карьеру.
Основная причина, которую озвучила Юлия — это проблемы со здоровьем, а именно анорексия. Спортсменка подняла очень важную тему, с которой сталкиваются многие ее коллеги, но умалчивают об этом.
Только спустя время Юлия раскрыла, что на протяжении всего времени, у нее была огромная борьба со своим телом. В 2017 году она прошла курс по лечению от анорексии. При этом решение уйти из фигурного катания она не изменила.
Еще одним фактором отказаться от карьеры стало повышенное внимание со стороны общественности, с которым столкнулась Липницкая. Это очень сильно повлияло на ее эмоциональное состояние.
Вскоре после завершения карьеры фигуристки Липницкая решила стать тренером. В конце 2020 года заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко пригласил Юлию Липницкую в тренерский состав своей Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».
Олимпийская чемпионка учит детей и сегодня. Она также выходит на лед со своей дочкой Каталиной, которую родила от экс-возлюбленного Владислава Тарасенко.
С молодым человеком спортсменка познакомилась в 2012 году, когда тренировалась в группе Тутберидзе. Пара долгое время не раскрывала свои отношения. А в 2020 году влюбленные сообщили общественности, что не только состоят в отношениях, но и являются родителями девочки. Через время стало известно, что Липницкая и Тарасенко расстались после того, как спортсмен принял решение отправиться на СВО. Юлия долго скрывала и этот факт, поскольку не хотела, чтобы о ее личной жизни пускали различные слухи в сети.
О втором браке и рождении сына стало известно в прошлом году. Возлюбленным олимпийской чемпионки стал Дмитрий Михайлов, с которым она познакомилась благодаря Академии Плющенко. Липницкая и Михайлов поженились в июле 2024 года, а в сентябре того же года у супругов родился сын.
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Липницкая предрекла свое будущее в юном возрасте
Будущая олимпийская чемпионка родилась 5 июня в 1998 году в Екатеринбурге. Ее мама — Даниела — воспитывала дочку одна, отец ушел из семьи еще до рождения девочки. Тяга к спорту появились у Юли еще в юном возрасте. Тогда Даниела записала дочь в секцию по фигурному катанию, чтобы ее энергия уходила в нужное русло, однако в то время мама девочки и не подозревала, что обычные занятия приведут к такому результату.
«Много было каких-то связанных с Олимпиадой ассоциаций с самого детства. Например, когда я была маленькая, то фамилию свою не выговаривала. Меня спрашивали: девочка, как тебя зовут. И говорила: "Юлия Олимпийская". Хотя еще не понимала ничего — ни что такое Олимпиада, ни значения слова "олимпийская". Еще, помню, был у меня в Екатеринбурге хореограф, он разным простым вещам учил. Как-то говорит — вытяни ногу! Вытягиваю. "Вот, будешь олимпийской чемпионкой". Как-то так все и складывалось. И как только я узнала, что такое Олимпиада, то, когда на лед выходила, уже говорила себе — буду олимпийской чемпионкой», — вспоминала Юлия Липницкая.
В 2009 году юная спортсменка вместе с мамой переехала в Москву. Будущая чемпионка попросилась к заслуженному тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе. С тех пор началась тяжелая работа.
Олимпийская чемпионка
Сначала Юлия завоевала золотую медаль финала Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. На чемпионате России в 2012 году она заняла второе место. А на чемпионате мира среди юниоров — выиграла золото.
2014 год стал судьбоносным для фигуристки. Она стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, выиграв обе программы. Также получила серебряную медаль на чемпионате мира и стала чемпионкой Европы. С 10 февраля 2014 года Юлия стала заслуженным мастером спорта РФ.
Владимир Путин и Юлия Липницкая (Фото: kremlin.ru)
По ее словам, она всегда понимала, что не имеет права на ошибку.
«И так получилось, что все мои силы, эмоции, которые сопровождали меня всю жизнь на пути к олимпийской мечте, как раз помогли мне в командном турнире. А на личные соревнования сил уже просто не осталось. И в итоге получились две разные Олимпиады. Первую, к которой я шла всю жизнь, я выиграла», — рассказывала Юлия.
Но на чемпионате России в декабре 2014 года Липницкая заняла только девятое место, из-за чего не попала в состав сборной на чемпионат Европы.
Конец карьеры
В ноябре 2015 года в российском мире фигурного катания произошел скандал. Липницкая решила сменить тренера. Вместо Этери Тутберидзе, с которой она работала шесть лет, наставником стал Алексей Урманов.
Многие пытались выяснить причины. Сама тренер заявляла, что между ней и Юлией пропало доверие. По мнению Тутберидзе, Липницкая якобы потеряла интерес к совместной работе. Тем более, что о желании сменить тренера тренер узнала не от своей воспитанницы лично, а через руководство Федерации фигурного катания на коньках России.
Намекнула на непростые условия и Липницкая. Она удивилась, когда пришла к Урманову, поскольку тот создавал совершенно иную атмосферу.
В 2015 году после ухода от Тутберидзе результаты фигуристки сильно ухудшились. Под руководством Урманова спортсменка так ничего и не выиграла. Спустя несколько лет Липницкая сообщила, что завершает свою карьеру.
Анорексия
Основная причина, которую озвучила Юлия — это проблемы со здоровьем, а именно анорексия. Спортсменка подняла очень важную тему, с которой сталкиваются многие ее коллеги, но умалчивают об этом.
«Анорексия — болезнь 21 века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу.
Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что все продолжалось уже не первый, не второй и не третий год», — поясняла Юлия.
Фото: iStock/vadimguzhva
Только спустя время Юлия раскрыла, что на протяжении всего времени, у нее была огромная борьба со своим телом. В 2017 году она прошла курс по лечению от анорексии. При этом решение уйти из фигурного катания она не изменила.
Еще одним фактором отказаться от карьеры стало повышенное внимание со стороны общественности, с которым столкнулась Липницкая. Это очень сильно повлияло на ее эмоциональное состояние.
«Меня это очень сильно выжало. У меня сил не то, что не осталось, мне было реально тяжело. Я не публичный человек. Так было всегда. С детства я была очень сильным интровертом», — отмечала спортсменка.
Чем Липницкая занимается сегодня
Вскоре после завершения карьеры фигуристки Липницкая решила стать тренером. В конце 2020 года заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко пригласил Юлию Липницкую в тренерский состав своей Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».
Олимпийская чемпионка учит детей и сегодня. Она также выходит на лед со своей дочкой Каталиной, которую родила от экс-возлюбленного Владислава Тарасенко.
Личная жизнь Юлии Липницкой
С молодым человеком спортсменка познакомилась в 2012 году, когда тренировалась в группе Тутберидзе. Пара долгое время не раскрывала свои отношения. А в 2020 году влюбленные сообщили общественности, что не только состоят в отношениях, но и являются родителями девочки. Через время стало известно, что Липницкая и Тарасенко расстались после того, как спортсмен принял решение отправиться на СВО. Юлия долго скрывала и этот факт, поскольку не хотела, чтобы о ее личной жизни пускали различные слухи в сети.
О втором браке и рождении сына стало известно в прошлом году. Возлюбленным олимпийской чемпионки стал Дмитрий Михайлов, с которым она познакомилась благодаря Академии Плющенко. Липницкая и Михайлов поженились в июле 2024 года, а в сентябре того же года у супругов родился сын.
Юлия Липницкая с семьей (Фото: соцсети)
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Екатерина Коршунова