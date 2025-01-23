Разошлась с мужем из-за СВО и раскрыла страшную болезнь: что стало с фигуристкой Юлией Липницкой

«Хочу поздравить команду и весь с клуб с победой и выходом в «Финал четырех». Спасибо всем, кто в нас верил и всегда поддерживает», — прокомментировал победу главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.

В начале встречи соперники боролись на равных, но к большому перерыву команда Андрея Мальцева вышла вперёд со счётом 42:41. В третьей четверти «Химки» добились преимущества в 6 очков (56:50), но этого оказалось недостаточно для победы.



В четвёртом периоде «Химки» продемонстрировали упорство и к концу последней десятиминутки увеличили своё преимущество на 12 очков, что привело к переходу матча в дополнительное время. Овертайм закончился уверенной победой «Химок» со счётом 94:75. Благодаря этому подопечные Андрея Мальцева прошли в «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу.



Самым результативным игроком в составе подмосковной команды стал Александр Мальцев, набравший 22 очка.



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