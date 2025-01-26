«Он хозяин»: Ирина Винер о браке с Алишером Усмановым

Ирина Винер (Фото: kremlin.ru)
Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер отказалась называть причины развода с российским олигархом Алишером Усмановым. Ее слова приводит издание Starhit.
«Голову вниз, когда говорит муж, и слушать внимательно. Потому что он хозяин. Он голова, ты шея. Куда шея поворачивает, туда и поворачивает голова», — сказано в публикации.Винер уточнила, что в разводе «все законно» и «нет никаких подвохов».
Пара была в браке 30 лет, поэтому общественность была повергнута в шок, когда узнала про развод. Союз знаменитостей казался нерушимым. По словам Винер, супруг в свое время покорил ее своими «мозгами и романтикой». Остается добавить, что тема расставания болезненна для Ирины Винер.
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