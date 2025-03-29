Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон отказалась от подруги из-за Анджелины Джоли

Дженнифер Энистон (Фото: Instagram*@jenniferaniston)
Дженнифер Энистон ценит теплые дружеские отношения и трепетно относится к близким, что подтверждают многие в Голливуде. Некоторое время актриса тесно общалась с Челси Хэндлер — они вместе отдыхали, занимались шопингом и делились подробностями личной жизни. Но недавно Дженнифер отдалилась от приятельницы.
Причиной стало то, что Хэндлер позволила себе резкие высказывания в адрес Анджелины Джоли и Брэда Питта. В 2014 году, когда экс-супруг Энистон женился на новой возлюбленной, Челси прокомментировала это событие, назвав Джоли сумасшедшей. Она также упрекнула артистку в том, что из-за нее Брэд Питт стал злоупотреблять алкоголем.
Спустя некоторое время Энистон вышла замуж за Джастина Теру. Супруг был против общения Дженнифер с Челси, так как считал Хэндлер грубой и неприятной. В 2017 году во время развода с Теру у актрисы снова появился страх того, что друзья решат передать информацию журналистам.
В последнее время Дженнифер Энистон и Челси Хэндлер еще больше отдалились друг от друга — многие считают, что скоро их дружбе наступит конец.
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«Джен всегда была закрытой и хотела жить в уединении, в то время как Челси всегда мечтала быть на виду и в центре внимания, так что, возможно, разрыв всегда был неизбежен», — рассказал источник из близкого круга актрисы.
Спустя некоторое время Энистон вышла замуж за Джастина Теру. Супруг был против общения Дженнифер с Челси, так как считал Хэндлер грубой и неприятной. В 2017 году во время развода с Теру у актрисы снова появился страх того, что друзья решат передать информацию журналистам.
«Джен тогда стала параноиком, думая, что люди вокруг нее сливают истории таблоидам. К тому же, Челси продолжала говорить о ней в разных интервью», — цитирует слова инсайдера Daily Mail.
В последнее время Дженнифер Энистон и Челси Хэндлер еще больше отдалились друг от друга — многие считают, что скоро их дружбе наступит конец.
«Челси, казалось, была готова на все, чтобы стать звездой, а Дженнифер уже была знаменитостью, так что, конечно, ревность никуда не уходила из их отношений», — заключил собеседник издания.Читайте также:
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Диана Аванесян