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Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон отказалась от подруги из-за Анджелины Джоли

Дженнифер Энистон (Фото: Instagram*@jenniferaniston)

Дженнифер Энистон (Фото: Instagram*@jenniferaniston)

Дженнифер Энистон ценит теплые дружеские отношения и трепетно относится к близким, что подтверждают многие в Голливуде. Некоторое время актриса тесно общалась с Челси Хэндлер — они вместе отдыхали, занимались шопингом и делились подробностями личной жизни. Но недавно Дженнифер отдалилась от приятельницы.
Причиной стало то, что Хэндлер позволила себе резкие высказывания в адрес Анджелины Джоли и Брэда Питта. В 2014 году, когда экс-супруг Энистон женился на новой возлюбленной, Челси прокомментировала это событие, назвав Джоли сумасшедшей. Она также упрекнула артистку в том, что из-за нее Брэд Питт стал злоупотреблять алкоголем.

«Джен всегда была закрытой и хотела жить в уединении, в то время как Челси всегда мечтала быть на виду и в центре внимания, так что, возможно, разрыв всегда был неизбежен», — рассказал источник из близкого круга актрисы.

Спустя некоторое время Энистон вышла замуж за Джастина Теру. Супруг был против общения Дженнифер с Челси, так как считал Хэндлер грубой и неприятной. В 2017 году во время развода с Теру у актрисы снова появился страх того, что друзья решат передать информацию журналистам.

«Джен тогда стала параноиком, думая, что люди вокруг нее сливают истории таблоидам. К тому же, Челси продолжала говорить о ней в разных интервью», — цитирует слова инсайдера Daily Mail.

В последнее время Дженнифер Энистон и Челси Хэндлер еще больше отдалились друг от друга — многие считают, что скоро их дружбе наступит конец.

«Челси, казалось, была готова на все, чтобы стать звездой, а Дженнифер уже была знаменитостью, так что, конечно, ревность никуда не уходила из их отношений», — заключил собеседник издания.

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«Верит в боженьку и играет в баскетбол»: Надежда Сысоева перечислила требования к будущему мужу
Надежда Сысоева заявила, что ее мужчина должен быть похож на Юру Борисова
29 марта 2025, 08:47

Надежда Сысоева (фото: Вконтакте @comedynadenka)

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева посетила шоу «Подружки», где Катя Вяликова, Лиза Ющук, Ульяна Пылаева и Ася Резник выбирают парня для гостьи. Артистка заявила о четких требованиях к будущему бойфренду.
Она рассказала, что ведет в телефоне заметку, где подробно описывает внешность, характер, занятия и хобби потенциального партнера. Этой практике ее обучил шаман на Бали.

Артистке важно, чтобы избранник был высокий, спортивный, регулярно тренировался и составлял ей компанию в зале. Кроме того, молодой человек Сысоевой должен любить путешествия, развиваться духовно и интеллектуально, играть в баскетбол и выгуливать ее собаку.

«Не волосатый на теле — ну спина, вот это вот всё... Бритые подмышки, но волосы на голове – густые, брови и ресницы тоже. Длинные пальцы и в целом удлиненные конечности. Симпатичное лицо, красивая улыбка, здоровые зубы и привлекательные губы. Стильный, хороший вкус во всем. Одевается модно, но адекватно», — описала актриса внешность мужчины своей мечты.

Надежде важно, чтобы партнер умел вести себя в обществе — был тактичен по отношению к окружающим и галантен, когда выходит с ней в свет.

«Как Юра Борисов, который своей жене платьишко поправил», — привела пример телезвезда.

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Пугачева и Орбакайте продолжают зарабатывать миллионы в России
29 марта 2025, 08:03

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На фоне шумихи вокруг баснословных гонораров Кристины Орбакайте появилась новая информация о доходах певицы и ее матери Аллы Пугачевой. Несмотря на то, что артистки давно не были в России, они не ликвидировали свои ИП.
Помимо этого, Орбакайте остается связана с ООО «Театр песни Аллы Пугачевой», где до 2020 года владела 49% акций. Когда-то театр Пугачевой задумывался как грандиозный проект в Санкт-Петербурге, но позже его заморозили. Однако компания продолжила существовать — сперва она несла убытки, но в 2023 году ситуация изменилась и выручка театра составила 113,1 млн рублей, а чистая прибыль — 212,3 млн.

Многие считают, что кто-то помог артисткам погасить долги. Номинально сейчас Алла Пугачева не имеет отношения к новым владельцам ООО, а ее имя убрали из названия компании. Однако в Сети подозревают, что певица может просто оставаться в тени.

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#алла пугачёва
#рф
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«Появление папы доставляет мне физическую боль»: уехавшая из РФ Мария Машкова разорвали связь с родными
Покинувшая РФ Мария Машкова призналась, что отношения с отцом доставляют ей боль
29 марта 2025, 07:42

Мария Машкова (фото: Instagram*/masha_mashkova_official)

Актриса Мария Машкова много лет назад эмигрировала в США, однако до 2022 часто приезжала в Россию по работе и к близким. Теперь же она не планирует возвращаться на Родину даже на время.
Отец и друзья Машковой придерживаются иных политических взглядов, что стало причиной конфликтов. Но у актрисы в России все же осталась одна приятельница, с которой они недавно увиделись.

«Ко мне приехала моя близкая подруга из Москвы, которая удивительным образом осталась близкой, что в наши дни большая редкость. Она привезла мне голубое шикарное пальто. Сказала, что мне в эмиграции надо ходить только в шикарном, и она же привезла платок моей бабушки», — рассказала артистка в шоу «Георгий за кадром».

Имя коллеги Мария называть не стала, потому что та вернулась в Москву и не собирается эмигрировать. У Машковой сложные отношения с родителями — если с мамой они время от времени созваниваются, то с отцом артистка совсем не контактирует. Владимир Львович два года назад предоставил дочери право выбора — либо она возвращается с детьми в Россию, либо они перестают общаться.

«Что делать, если в семье случился разрыв связей? В моем случае, это произошло публично. С бабушкой у меня слишком крепкая связь, ее не разорвешь. Мы говорим по телефону, но все реже. Между нами будто висит что-то страшное, большое и мертвое. Но мы вместе. С отцом мы не справились. Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление папы доставляет мне физическую боль, и любовь утекает… Все заполняет ненависть, отчаяние и безысходность. Мы друг друга не слышим. Пусть когда-нибудь этот разрыв можно будет сшит», — призналась эмигрантка в переживаниях.

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«Это шутка»: Анна Михалкова высмеяла себя после получения звания народной артистки РФ
Анна Михалкова на вручении премии заявила, что избалованна призами
29 марта 2025, 06:56

Анна Михалкова (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

В МХТ им. Чехова состоялась церемония вручения Премии Художественного театра. Она направлена на поддержку деятелей искусства в возрасте до 35 лет. Анна Михалкова вручила награду победителю в номинации «Кино», пишет Voice.
Президент Владимир Путин 25 марта присвоил звезде фильма «Давай разведемся!» звание народного артиста России. Премия Художественного театра стала первым выходом Михалковой после присвоения почетного звания — когда Анна поднялась на сцену, из зала крикнули: «Поздравляем тебя!». Актриса отреагировала иронично, намекнув на молодой возраст лауреатов премии: «Ну спасибо. Я так понимаю, меня в основном приветствуют зрители "Спокойной ночи, малыши!"».

«Вообще-то, закончив ВГИК в конце 90-х, мне очень сложно было представить, что я окажусь на сцене МХТ. Это доказывает, если упорно трудиться, и если у тебя папа — Никита Михалков... Это была шутка! Сейчас лучше уточнять, где ты шутил, а где нет», — потроллила себя актриса.

Однако закончила свою речь многодетная мать серьезно. Она заявила, что избалованна призами.

«У меня есть практически все российские призы. Но до сих пор каждый приз и каждую номинацию я воспринимаю как аванс, который надо оправдать. И доказать дальше, что это не случайно. Поэтому я настоятельно рекомендую всем номинантам так относиться к своей победе. Это аванс, отработайте!» —обратилась Анна к коллегам.

В номинации «Кино» лауреатом стала российская актриса Даша Верещагина. Она исполнила роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед». Верещагина опередила Олега Савостюка, исполнившего роль Павла Гончарова в сериале «Дайте шоу», и сценариста сериала «Она такая классная» Кирилла Дышлового.

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Алкоголизм, беременность от Стриженова и смерть в забвении: трагичная судьба звезды фильма «Отчий дом» Людмилы Марченко
29 марта 2025, 06:07

Людмила Марченко (Фото: кадр из фильма «Отчий дом»)

Советский кинематограф стал непревзойденной классикой. Эпоха сопровождалась выходом культовых картин и безукоризненной игрой актеров. Несмотря на славу, судьбы последних нередко складывались весьма трагично. Это же можно сказать и об истории жизни Людмилы Марченко, чья звезда пусть и ярко зажглась, но и быстро потухла под гнетом испытаний.
Актриса обрела славу после главной роли в фильме «Отчий дом». На тот момент она еще была студенткой ВГИКа. После у Марченко появилась толпа фанатов, в число которых входили и весьма известные личности.

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Влиятельный покровитель в лице Ивана Пырьева

Столь быстрая слава стала поводом для злых языков обсудить жизнь Людмилы. Многие говорили, что за свои заслуги Марченко должна благодарить не талант, а 60-летнего режиссера Ивана Пырьева. Он появился в жизни актрисы, когда ей было всего 20 лет. В попытке добиться расположения Людмилы, Пырьев помогал ей с ролями, а однажды с его руки Марченко выделили квартиру.

Несмотря на преследования, еще юная девушка так и не смогла отказать режиссеру. Пырьев являлся директором «Мосфильма» и уже загубил карьеры нескольким молодым актрисам, которые не отвечали мужчине взаимностью. Стоит отметить, что между ними были лишь платонические отношения, а Ивану хватало и слухов об его якобы романе с Марченко.

Беременность от Олега Стриженова и бесплодие из-за аборта


Людмила Марченко и Олег Стриженов (Фото: кадр из фильма «Белые ночи»)

Во время съемок фильма «Белые ночи» между Людмилой и Олегом Стриженовым разгорелся роман. Последний уже состоял в браке, но это не помешало паре поддаться чувствам и проводить время вместе в той самой квартире, которую Марченко получила благодаря Пырьеву. При чем последний являлся режиссером картины, на съемках которой Людмила и Олег влюбились в друг друга. Когда Пырьев узнал правду, у него случился инсульт.

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Сама Марченко выбрала любовь, но Стриженов спустя полгода порвал с актрисой и вернулся в семью. К страданиям Людмилы добавилось еще и то, что она забеременела от Олега. Не желая иметь ребенка от мужчины, который ее бросил, актриса приняла решение сделать аборт. В СССР они были запрещены, поэтому девушке пришлось обратиться к подпольному хирургу. После этого Марченко больше никогда не могла иметь детей.

Обвинения в измене и избиение


Людмила все же смогла выйти замуж за Владимира Вебренко, но спустя год пара разошлась. Спустя немного времени у Марченко завязался в бурный роман с геологом Валентином Березиным. Актриса хотела завести ребенка от второго мужа, но неудачный аборт поставил крест на мечтах звезды. Как оказалось, Березкин вел двойную игру и имел семью на стороне. Мужчина уже был женат и являлся отцом ребенка.

Когда Марченко обо всем узнала, Валентин жестоко избил ее за любопытство и лживые слухи об интимной жизни с Пырьевым. Актрису пришлось госпитализировать в больницу, где она соврала об аварии, тем самым защитив Березина.

Людмила Марченко (Фото: кадр из фильма «До будущей весны»)

Черная полоса в карьере и алкоголизм


Пырьев уже потерял надежду завоевать любовь Марченко, в связи с чем отступил от актрисы. Воспользовавшись своей властью, директор «Мосфильма» запретил режиссерам снимать ее у себя, из-за чего Людмила все чаще стала употреблять спиртное.

Алкогольная зависимость усугубилась в 70-х, когда Марченко перестали приглашать даже на эпизодические роли. Из кризиса ее пытался вывести тогдашний партнер Виталий Войтенко. Он нашел хирургов, которые могли исправить серьезные шрамы на лице актрисы, но операция оказалась неудачной.

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Смерть в забвении


Глотком воздуха для Людмилы стала встреча с художником-иллюстратором Сергеем Соколовым. После ей предложили поработать ассистентом режиссера. Начавшаяся белая полоса продлилась недолго, так как супруг скончался. Это окончательно подбило Марченко, из-за чего она перестала выходить из дома и вновь стала заливать горе алкоголем.

В 1997 году Людмила скончалась. На похоронах присутствовали лишь самые близкие. На киностудии о смерти бывшей звезды узнали только спустя несколько месяцев. В последние моменты жизни Марченко говорила, что жалеет о своем выборе стать актрисой. По ее мнению, будь она учительницей, то жизнь сложилась бы намного лучше.

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