«Верит в боженьку и играет в баскетбол»: Надежда Сысоева перечислила требования к будущему мужу

Надежда Сысоева (фото: Вконтакте @comedynadenka)
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева посетила шоу «Подружки», где Катя Вяликова, Лиза Ющук, Ульяна Пылаева и Ася Резник выбирают парня для гостьи. Артистка заявила о четких требованиях к будущему бойфренду.
Она рассказала, что ведет в телефоне заметку, где подробно описывает внешность, характер, занятия и хобби потенциального партнера. Этой практике ее обучил шаман на Бали.
Артистке важно, чтобы избранник был высокий, спортивный, регулярно тренировался и составлял ей компанию в зале. Кроме того, молодой человек Сысоевой должен любить путешествия, развиваться духовно и интеллектуально, играть в баскетбол и выгуливать ее собаку.
Надежде важно, чтобы партнер умел вести себя в обществе — был тактичен по отношению к окружающим и галантен, когда выходит с ней в свет.
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Артистке важно, чтобы избранник был высокий, спортивный, регулярно тренировался и составлял ей компанию в зале. Кроме того, молодой человек Сысоевой должен любить путешествия, развиваться духовно и интеллектуально, играть в баскетбол и выгуливать ее собаку.
«Не волосатый на теле — ну спина, вот это вот всё... Бритые подмышки, но волосы на голове – густые, брови и ресницы тоже. Длинные пальцы и в целом удлиненные конечности. Симпатичное лицо, красивая улыбка, здоровые зубы и привлекательные губы. Стильный, хороший вкус во всем. Одевается модно, но адекватно», — описала актриса внешность мужчины своей мечты.
Надежде важно, чтобы партнер умел вести себя в обществе — был тактичен по отношению к окружающим и галантен, когда выходит с ней в свет.
«Как Юра Борисов, который своей жене платьишко поправил», — привела пример телезвезда.
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Диана Аванесян